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歐盟警告：砍聯合國難民署金援 加薩數十萬人恐斷炊

編譯中心／綜合5日電
哈瑪斯高層官員哈姆丹2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提，外界解讀意在取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。（路透）
哈瑪斯高層官員哈姆丹2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提，外界解讀意在取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。（路透）

歐盟對外事務最高負責人波瑞爾4日示警，減少對聯合國巴勒斯坦難民救濟機構的資助，恐致數十萬生命面臨危險。在這所機構多名職員遭指參與突襲以色列後，已多國暫停資助。

綜合媒體報導，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，停止資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）「既不符比例又危險」。

他說：「在部分重要捐助國暫停資助之際，外界普遍認為UNRWA在提供關鍵援助給加薩超過110萬民眾的行動中扮演至關重要的角色，當地人民正遭受災難性的饑餓及疾病的爆發」，「停止資助這所機構，恐導致數十萬生命面臨危險」。

波瑞爾表示，聯合國已立即採取措施並展開調查，這些指控很嚴重，如果被證明屬實，應有相對懲罰。波瑞爾說，其他捐助國暫停提供資金的總額超過4.4億美元，幾乎占了這所機構今年預期收入的一半。

此外，以色列軍隊4日表示，其部隊攻擊了加薩的哈瑪斯訓練設施，哈瑪斯分子就是在此處為去年10月7日攻擊以色列做準備。

軍方在聲明中表示，這座位於加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）的設施內有以色列軍事基地、裝甲車及集體農場入口等模型。

士兵們還攻擊了哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）高級指揮官穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar）的辦公室。

他也是加薩哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的兄弟，據信亞雅．辛瓦是去年10月7日攻擊事件的幕後策畫者。

然而，在國際居中調節以巴擬定休兵協議之際，哈瑪斯高層官員哈姆丹（Osama Hamdan）2日點名要求釋放其主要政敵、素有「巴勒斯坦曼德拉」之稱的巴爾古提（Marwan Barghouti），外界解讀意在拉攏，藉此取得巴勒斯坦人支持，為未來建國鋪路。

現年64歲巴爾古提隸屬巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah），在2000年9月第二次巴勒斯坦大起義擔任首領犯下若干致命攻擊，於2002年遭以色列逮捕，並在2004年因犯下多起恐怖攻擊遭判五次終身監禁。

巴爾古提儘管身陷囹圄，對於約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷等巴勒斯坦領土仍有著不容忽視的影響力，甚至被巴勒斯坦人視為「巴勒斯坦曼德拉」。

外界解讀哈瑪斯賭上釋放政敵的目的是獲得大眾支持，也是以此作為團結巴勒斯坦人的手段。

巴勒斯坦 哈瑪斯 加薩

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