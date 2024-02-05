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英准示威挺巴勒斯坦 但禁爬戰爭紀念建物

編譯中心／綜合4日電
哈瑪斯譴責英對葉門發動的一波空襲，警告這些攻擊將為中東帶來「進一步動盪」。圖為美英對葉門薩那附近的胡塞武裝陣地發動空襲後，青年運動成員聚集反抗。（路透）
哈瑪斯譴責英對葉門發動的一波空襲，警告這些攻擊將為中東帶來「進一步動盪」。圖為美英對葉門薩那附近的胡塞武裝陣地發動空襲後，青年運動成員聚集反抗。（路透）

以哈戰火仍持續，加薩走廊衛生部發布聲明說，根據最新的傷亡名單，過去24小時新增127死，自從去年10月7日以哈開戰以來，加薩已有6萬6630人受傷。

據媒體報導，英國內政大臣柯維立（James Cleverly）4日表示，近來挺巴勒斯坦示威抗議中有一小撮人致力於造成損失，以及侮辱曾為抗議示威者的抗議自由犧牲生命的人，「和平抗議是英國的根本，但攀爬英國的戰爭紀念建物是侮辱，不能繼續下去。」

英國政府擬將攀爬英國的戰爭紀念建物列為刑事犯罪，違者將面臨入獄三個月與罰款1000英鎊（約1262美元）的懲罰。

英國政府指出，此舉為本周制定的加強警察維護公共秩序權力之計畫的一環。

此外，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）4日譴責美國和英國對葉門發動的一波空襲，警告這些攻擊將為中東帶來「進一步動盪」。

中央社引述法新社報導，哈瑪斯在聲明中表示，對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）目標的轟炸是在公然侵犯阿拉伯姐妹國家的主權，也使地區動盪進一步惡化。

美國和英國3日晚間對葉門境內數十個目標發動攻擊，這是美國、英國第三度聯手襲擊伊朗支持的「青年運動」，以回應其持續攻擊紅海航運、干擾全球貿易。

在3日晚間的聯合空襲之前，美國單方面對伊拉克、敘利亞境內與伊朗有關的目標發動襲擊，以對1月28日3名美國軍人在約旦被殺做出回應。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動史無前例的突襲，引發以色列在加薩走廊的毀滅性行動。中東各地對以軍行動的憤怒與日俱增，激起黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、葉門境內與伊朗結盟的團體發動的暴力事件。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）稍早指責美國和英國，指兩國對以色列的支持「助長混亂、動亂、不安全及不穩定」。

伊朗 加薩 哈瑪斯

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