「做最喜歡的事」 俄太空人待太空逾878天又創紀錄

俄羅斯太空人柯諾年科預計4日創下太空飛行總持續時間近兩年半的世界紀錄。（路透）

俄羅斯 多家通訊報導，俄羅斯太空人 柯諾年科（Oleg Kononenko）預計4日創下太空飛行總持續時間近兩年半的世界紀錄。

路透報導，莫斯科時間11時30分08秒，59歲的柯諾年科將超越同胞帕達卡（Gennady Padalka）878天11小時29分鐘48秒的紀錄。據國家通訊社塔斯社（TASS）報導，在2017年退休之前，帕達卡在五次太空飛行任務中締造上述紀錄。

柯諾年科是俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）的指揮官，他正在進行第五次太空飛行。定於9月23日完成的本次任務結束後，柯諾年科在太空停留天數將累計達到1110天。

根據歐洲太空總署（European Space Agency）網站，34歲時，柯諾年科開始以國際太空站（ISS）計畫的太空人小組一員接受訓練。

國際傳真社（Interfax）報導，柯諾年科2008年4月8日第一次太空飛行，成為國際太空站第17次主要任務的一員，並於2008年10月24日返回地球。

柯諾年科在地球上空約423公里的國際太空站（ISS）軌道上，接受俄國 塔斯社的訪問，他說：「我上太空是為了做我最喜歡的事情，而不是為了創造紀錄。」

柯諾年科說：「在太空中我並不感到剝奪或孤立。只有在回家的時候才會意識到，在我不在的數百天裡，孩子們在沒有爸爸的情況下長大了。這段時間將永不復返。」

柯諾年科說，太空人現在可以使用視訊通話和發送文字訊息，與家屬保持聯絡，孤立感並不嚴重。但由於技術進步，每次新的太空飛行變得更加複雜。他表示：「太空人的工作變得更加複雜。系統和實驗變得更加複雜。我要重複再說，準備工作並沒有變得更簡易。」

2022年俄國發動入侵烏克蘭的全面戰爭後，與歐美的多方面合作都告破裂，但是國際太空站任務是少數仍舊保持合作的項目。