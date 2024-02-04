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今年第4度…北韓再射巡弋飛彈 測試超大型彈頭威力

編譯徐榆涵／綜合3日電
北韓3日證實，2日進行巡弋飛彈超大型彈頭威力測試，並試射新型防空飛彈。（路透）
北韓3日證實，2日進行巡弋飛彈超大型彈頭威力測試，並試射新型防空飛彈。（路透）

北韓3日證實，2日進行巡弋飛彈超大型彈頭威力測試，並試射新型防空飛彈；南韓聯合參謀本部（聯參）同日表示，朝鮮當天上午11時許向韓半島西部海域發射多枚巡航導彈。

韓聯社引述北韓官媒體朝中社報導，北韓飛彈總局發布聲明表示，在黃海進行的試驗是正常活動的一環，是為了在新型武器系統的性能、運用等各項領域提升其技術，和地區情勢並沒有關係，且該次試射並未對周遭國家的安全造成任何負面影響。此外未提供更多細節，像是發射多少枚飛彈或飛行距離等。

南韓軍方2日表示，上午11時偵測到北韓朝向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，是今年第四次發射巡弋飛彈，此次飛行時間約為數十分鐘，射程比1月30日所發射的「火箭-2型」（1500至2000公里）還要短。

報導指出，這是朝鮮繼上月30日之後僅隔三天再次發射巡航導彈。聯參稱，韓美情報部門正在進行精確分析。韓軍在加強戒備的同時，正與美方保持緊密合作，密切關注朝方動向。

朝鮮上月24日從平壤附近地區朝向西部海域發射多枚新型戰略巡航導彈「火箭矢-3-31」，28日在鹹鏡南道新浦市近海發射兩枚同種導彈，30日則向西部海域發射戰略巡航導彈「箭矢-2」。

據報導，南韓軍方推測，朝方當天可能從平安道內陸地區向西部海域發射導彈。韓軍探測設備當天捕捉到朝方所射導彈飛行時間僅為幾十分鍾，飛行距離也短於三天前發射的「箭矢-2」（1500～2000公裡）。

韓軍一名負責人就朝鮮今年已四次試射巡航導彈指出，朝方或欲通過精確打擊演習提升攻擊精准度。國家安保戰略研究院導彈中心主任張泳根分析指出，朝方研發戰略巡航導彈並使用移動發射車、潛艇、艦艇、戰斗機等各種平台進行試射，意在展現針對韓美的多層攔截打擊能力。

北韓 南韓 平壤

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