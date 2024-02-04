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西班牙耶穌宣傳海報 下半身只用白布遮 1.4萬人連署促撤

編譯中心／綜合3日電
塞維亞2024年復活節聖周海報描繪的耶穌形象。（美聯社）
塞維亞2024年復活節聖周海報描繪的耶穌形象。（美聯社）

西班牙即將在3月底迎來聖周（Holy Week，又譯受難周），卻因為一張宣傳海報引起軒然大波。原來是南部大城塞維亞（Seville）所設計的一幅耶穌像，畫中呈現的耶穌是相貌英俊、體格健美，下半身只用一小條白布遮掩，十分性感，批評者說有辱基督的形象，網路上也有拿這張海報當哏的迷因，至今已有超過1萬4000人連署要求撤下海報。

美聯社報導，這張海報由國際知名的塞維亞藝術家克魯茲（Salustiano García Cruz）所設計，他創作這幅海報時，是以兒子奧拉西歐（Horacio）當模特兒。奧拉西歐說，他們是帶著敬意完成這個創作，外界的反應令他們有點驚訝；他認為，「很多爭議來自於一個事實，就是模特兒太好，基督太帥、太有魅力」。

克魯茲畫中的耶穌面貌清秀，雙手和肋骨上只有微小的傷口，並無大家普遍所見戴著荊棘冠冕、臉上和身上飽受折磨傷痕的模樣，與傳統的耶穌受難像大相逕庭。

海報曝光後，立刻就在社群媒體上引發論戰。反對民眾批評畫中的耶穌不夠莊重，與塞維亞的復活節傳統格格不入；也有人稱這是對基督形象的侮辱，甚至製作哏圖、用下流的言語加以嘲笑。

中時新聞網報導，克魯茲為作品辯護，稱批評者是老骨董：「這幅畫一點也不前衛。它有當代感，但所有的元素都在過去7個世紀的宗教藝術中出現過。」

在西班牙「世界報」刊登的一篇評論中，克魯茲回應保守團體的批評：「一個同性戀基督，因為他看起來甜美、英俊，拜託！我們已經進入21世紀了！」

報導指出，儘管飽受批評，主辦塞維亞聖周活動的兄弟會總理事會（General Council of Brotherhoods）卻沒有打算撤下海報。塞維亞市長桑斯（José Luis Sanz）也強調並不是每一年的聖周海報都長得一樣，「有些海報更冒險，有些則比較經典，也有海報風格較為大膽。」

克魯茲 兄弟會 社群媒體

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