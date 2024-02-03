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英美再攻擊青年運動36目標 擊中地下武器庫、飛彈系統

編譯盧思綸／即時報導
美軍2日甫報復襲擊伊朗伊斯蘭革命衛隊及其民兵部隊，3日證實再聯合英軍等盟國攻擊葉門叛軍「青年運動」在葉門13個地點共36個目標。（歐新社）
美軍2日甫報復襲擊伊朗伊斯蘭革命衛隊及其民兵部隊，3日證實再聯合英軍等盟國攻擊葉門叛軍「青年運動」在葉門13個地點共36個目標。（歐新社）

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）報導，美軍甫於2日報復襲擊伊朗伊斯蘭革命衛隊及其民兵部隊於伊拉克和敘利亞的85個目標，3日五角大廈再證實聯合英軍等盟國攻擊葉門叛軍「青年運動」在葉門13個地點共36個目標，透過空襲和地面載台擊中其地下武器庫、飛彈系統和發射器、防空系統和雷達。

英美透過聯合聲明描述該行動，「我們的目標依然是緩和緊張局勢、恢復紅海穩定。不過在此重申對青年運動首領的警告，面對持續威脅，我們將毫不猶豫持續捍衛生命和世上最重要航道的自由貿易活動」。

其他參與攻擊行動的國家包括澳洲、巴林、丹麥、荷蘭和紐西蘭。

一名美國官員表示，海軍出動驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）和卡尼號（USS Carney）發射數枚戰斧巡弋飛彈，另外，美軍航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）的F/A-18戰機也參與行動。

駐約旦美軍基地1月28日遭親伊朗民兵發動無人機襲擊，導致3名美軍死亡、40多人受傷。對此拜登政府回應將採取「多階段」回應。

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