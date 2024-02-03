歐美800官轟所屬政府加薩政策違法 導致種族屠殺

巴勒斯坦難民聚集在一起，接受聯合國救濟和工程處（近東救濟工程處）分發的麵粉。（路透）

英國廣播公司（BBC）2日取得一份「跨大西洋聲明」的副本，內容顯示超過800名歐美現役官員警告，他們所屬政府的加薩 戰爭政策或構成「嚴重違反國際法」，形容加薩面對本世紀最嚴重的人道災難，但他們的專業意見卻遭不聞不問。

報導提到，參與連署的官員來自美國、歐盟及包括英國、法國及德國在內的11個歐洲國家，而且近半官員都在政府內工作至少十年。

聲明指出，以色列 在加薩的軍事行動「無上限」，造成數以萬計原本可以避免的民眾喪生，再加上故意阻止運送人道物資，令大量平民面臨饑餓及緩慢死亡的風險。他們認為，有貌似可信的風險顯示，他們所屬的政府政策導致嚴重違反國際法、戰爭罪行、甚至是種族清洗和屠殺。

他們同時稱，以軍的行動完全無視從911襲擊以來獲得的反恐經驗，亦對消滅哈瑪斯的目標沒有幫助，反而是為哈瑪斯、真主黨（Hezbollah）等贏得同情，人質安全及以色列、甚至是區內穩定都得不到保障。

這次連署進一步顯示以色列的西方關係盟友政府內部不滿，一名參與連署、擁有超過25年國家安全經驗的華府官員向BBC稱，理解區內局勢及動態的聲音被政府以政府及理念考慮而忽視。

美國前駐阿爾及利亞和敘利沙大使羅拔福特（Robert Ford）認為，這次連署的規模可謂史無前例，並與美國2003年出兵伊拉克一事相比，很多對政府決定有保留的官員無意保持沉默，指加薩戰爭的問題及後果更嚴重，因此被迫公開表態。

另外，中央社引述法新社報導，挪威國會議員奧克魯斯特（Asmund Aukrust）1日表示，他已提名「聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟工作署」（UNRWA）角逐今年諾貝爾和平獎。奧克魯斯特1日表示，他提名聯合國救濟工作署「是因為它長期提供巴勒斯坦和整個區域重要支持」。

聯合國救濟工作署最近傳出有12名職員涉及去年10月7日巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列事件，十幾個國家因此暫停提供資金，包括美國、德國、英國和瑞典等主要捐助國。

另據路透報導，以色列軍隊2日對加薩走廊最南端僅存的避難所拉法巿郊外進行砲擊，受困邊境圍牆內的數十萬流離失所民眾擔心新一波攻勢將會讓他們無處可逃。