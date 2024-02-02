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匈牙利讓步 歐盟加碼援烏500億歐元 3月給首筆款項

編譯茅毅╱綜合1日電
歐盟1日在布魯塞爾召開會議，匈牙利總理奧班(左)讓步同意500億歐元援助烏克蘭方案。(美聯社)
歐盟1日在布魯塞爾召開會議，匈牙利總理奧班(左)讓步同意500億歐元援助烏克蘭方案。(美聯社)

歐洲理事會主席米歇爾1日宣布，歐盟27國領袖一致同意500億歐元(約544億美元)援助烏克蘭方案。烏克蘭經濟部表示，其中390億歐元(約424億美元)將供應烏克蘭的預算需求，預定3月就可從歐盟收到第一筆45億歐元(約49億美元)。

米歇爾寫道，「我們有共識。團結」。他說，歐盟正帶頭並負責挺烏，「我們知道烏克蘭處於危急關頭」。歐盟執委會主席范德賴恩也在X寫道，這是歐洲的好日子。

烏克蘭總統澤倫斯基感謝歐盟領袖，表示此舉再次證明歐盟的團結，該方案將強化烏克蘭長期的經濟、財政及金融穩定。

紐約時報報導，這項方案將資助烏克蘭直到2027年，負擔烏克蘭未來4年的基本服務，例如退休金、政府薪資及其他經費。在美國加碼援烏600億美元法案因共和黨反對而在國會卡關之際，歐洲的援助成為烏克蘭定心丸，也展現歐洲團結協助烏克蘭抗俄的決心。

英國廣播公司（BBC）報導，該方案攸關烏克蘭財政。烏克蘭外長庫列巴此前強調，這筆資金是歐洲投資本身的安全，「烏克蘭為大家抗俄」，擋住俄國總統普亭以武力挑戰世界秩序的企圖。

路透報導，自前年2月俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭已獲約736億美元的國際財政援助，其中275億美元來自歐盟。

歐盟這項最新援助方案過去數周遭匈牙利總理奧班阻撓，奧班被認為是全歐盟和普亭最親密、也是普亭唯一盟友。亦有批評人士說，奧班只是想擴權，希望藉由此事，爭取解禁該國因違反歐盟規定而被凍結的數十億歐元資金。美聯社報導，尚不清楚歐盟是否做出什麼讓步，才讓奧班同意。

法國「重點周刊」1月30日刊出奧班專訪，顯示他態度已軟化，只要「歐盟保證我們每年都能決定是否提供這筆錢」。華爾街日報也報導，若匈牙利繼續阻撓援烏，歐盟可能剝奪匈牙利部分投票權，並持續以人權和貪腐為由，扣留匈牙利額外的200億歐元(約217億美元)歐盟預算資金。

歐洲領導人1日在布魯塞爾舉行歐盟峰會，歐洲議會外有農民舉行抗議活動。(美聯社)
歐洲領導人1日在布魯塞爾舉行歐盟峰會，歐洲議會外有農民舉行抗議活動。(美聯社)

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