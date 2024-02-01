才因洩密判10年 巴基斯坦前總理再涉貪判14年

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗再因貪汙罪被判14年有期徒刑。(美聯社)

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）2022年遭國會罷黜下台，先前已因貪腐罪名被判3年有期徒刑，1月30日又因洩漏國家機密，遭判刑10年；緊接著伊姆蘭汗與妻子布什拉‧比比（Bushra Bibi）1月31日再因貪汙罪被判14年有期徒刑，此時距離巴基斯坦大選僅剩1周。

英國BBC報導，伊姆蘭汗表示，針對他的許多案件都是出於政治動機，阻止他參與即將舉行的大選。伊姆蘭汗自去年8月被捕一來一直在押。他的妻子在候審期間被還押，兩人被控非法出售收到的國家禮品以謀取個人利益。

伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨一名發言人告訴媒體：「這是我們司法制度歷史上另一個讓人悲傷的一天，司法制度正遭到破壞。」

目前還不清楚在獄中的一項審判之後，伊姆蘭汗被判刑期是要接續執行，還是同時執行。伊姆蘭汗的律師薩夫達(Salman Safdar)證實，他與他的妻子布什拉·比比在整個審判過程中都處於還押候審狀態。

兩人2018年在伊姆蘭汗選上總理的幾個月前結婚。布什拉·比比鮮少公開露面，她是一位信仰治療師，兩人的相遇是因為伊姆蘭汗向她尋求心靈引導。

賈吉拉電視台(Al-Jazeera，又譯半島電視台)報導，伊姆蘭汗去年8月被判3年監禁，因為他在2018年至2022年4月擔任總理期間，出售價值超過1.4億盧比(約50萬美元)的國家禮物。而他的巴基斯坦正義運動已經被剝奪選舉權限，大多數候選人以獨立人身分參選。

巴基斯坦政治分析師阿爾梅達（Cyril Almeida）表示，對伊姆蘭汗的定罪是巴基斯坦軍方在下周投票 前向人們發送的信息。

約1.27億的巴基斯坦合格選民將在2月8日參加選舉，儘管伊姆蘭汗和巴基斯坦正義運動黨已經被排除於鎂光燈之外，但他們仍是爭論的焦點。

這場選舉已經因為操縱選舉的指控而蒙上污點。伊姆蘭汗因為涉及一件過去的貪腐定罪被禁止參選，而他的政黨也遭到大規模打壓。