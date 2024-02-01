1周3挑釁 北韓證實再射巡弋飛彈 測試俄製武器？

朝鮮中央通訊社證實平壤1月30日於黃海進行「箭矢-2」戰略巡弋飛彈演習，目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，且稱「並未對周邊國家安全造成威脅」。(路透)

韓聯社報導，朝鮮中央通訊社證實北韓 1月30日在黃海進行「箭矢-2」（Hwasal-2）戰略巡弋飛彈演習，這是不到一周內北韓第三度試射巡弋飛彈；北韓指稱目的是檢驗快速反擊態勢並提高戰略打擊能力，並未透露飛彈數量及射程等細節，但有學者認為北韓是大舉測試向俄羅斯 訂購的飛彈。

美國之音報導，南韓 聯合參謀本部表示，30日捕捉到北韓朝其西部海域發射多枚型號不明的巡航飛彈的訊號，目前韓美情報部門正在進行精密分析。參謀本部稱，「韓軍正在加強監視和警備，並與美方緊密合作，密切關注朝方的相關活動。」

據了解，巡弋飛彈以噴射引擎作為動力，飛行高度低且機動性強，飛行高度比較先進的彈道飛彈來得低，這使得它們更難被發現和攔截。

報導指出，近幾個月來，南北韓關係急劇惡化，平壤新的一年加速一系列的武器測試。1月14日測試一枚新型中程固體燃料高超音速飛彈；1月19日進行「水下核武系統」測試；1月24日朝南韓西部海域發射數枚巡航飛彈；1月28日又向南韓東部海域發射多枚相同型號的巡航飛彈。

世界朝鮮問題研究所分析師、脫北者安江日（Ahn Chan-il）表示：「據信北韓已開始大規模生產俄羅斯訂購的巡航導彈。」安江日說：「看起來他們正在海上實驗這些所訂購的飛彈，對南韓和美國造成干擾。」他補充道，所有飛彈在部署到戰場之前，都需要進行至少五次測試。

北韓稱30日「箭矢-2」戰略巡弋飛彈演習，「並未對周邊國家安全造成威脅」；北韓上次發射「箭矢-2」是在2023年3月，首度試射則是2022年1月，據估正常飛行距離可達2000公里。