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法農民連3天牽引機包圍巴黎 抗議蔓延歐洲

編譯中心╱綜合31日電
法國憲兵隊裝甲車1月31日在巴黎附近的高速公路與抗議農民的牽引機車隊對峙。(路透)
法國憲兵隊裝甲車1月31日在巴黎附近的高速公路與抗議農民的牽引機車隊對峙。(路透)

認為總理艾塔爾的承諾太空泛，法國抗議農民連續第三天封鎖巴黎周圍的高速公路，牽引機車隊1月31日持續駛向巴黎。儘管總統馬克宏政府提出讓步，但農民工會不為所動，鼓勵會員奮戰到底，爭取更高的收入、更少的法規、保護產品免受國外競爭。

法國農民抗議與抱怨的問題很多，包括成本上升、減少碳排放目標、燃料價格、通貨膨脹、法規繁瑣和烏克蘭穀物進口等，抗議對上任不過三周的新總理艾塔爾形成嚴重危機。

約1000名農民和數百台車輛連續3天封鎖通往巴黎的主要道路，部分農民待在牽引機過夜。當局指出，各地當晚仍有120個路障，超過1萬2000名農民和6000輛牽引機。

政府已警告農民，遠離大城市以及巴黎重要食品配送樞紐杭吉斯批發市場。內政部長達馬南下令警方謹慎處理，也指員警隨時準備保衛戰略要地，「他們不能攻擊警察，不能進入巴黎機場或市中心」。

儘管官方發出警告，自西南部出發的牽引機車隊31日繼續開往杭吉斯批發市場。警方以「干擾交通」名義，逮捕了18人。配備裝甲車的警務部隊已沿著通往杭吉斯市場的高速公路部署，並設立檢查站。

雖然艾塔爾總理與財政部長勒麥爾都讓步，但農民表示，根據歐盟共同農業政策的更高付款保證在內的承諾遠遠不夠，來自東部阿爾薩斯埃貝爾桑的農人特勞說，「這些措施有些將耗時三至四年，我親眼看到才會信」。

事實上，在法國農民發起抗議之前，包括德國、荷蘭、波蘭、比利時和羅馬尼亞最近幾天也都出現類似的抗議活動。許多農民的怒火是針對歐盟新版的「共同農業政策」（CAP）和「綠色新政」（Green Deal）當中對環保的要求。

今年6月歐洲議會即將迎來選舉，路透指出，極右翼勢力當中的農民力量穩步增長，本次選舉極右翼預計將取得突破或進展。至此，農民抗議活動已蔓延至整個歐洲。

西班牙農民表示他們將加入這一運動，而1000名義大利農民則計畫針對布魯塞爾舉行的歐盟峰會，希望以此敦促歐盟領導人採取行動。

歐盟 義大利 馬克宏

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