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紅海美艦再遇襲 青年運動揚言持續攻擊美英軍艦

編譯高詣軒／即時報導
美國海軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）局部；攝於去年3月。（美聯社）
美國海軍驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）局部；攝於去年3月。（美聯社）

伊朗葉門叛軍「青年運動」31日揚言，將持續基於自衛而攻擊紅海上的美國、英國軍艦，所有參與侵略葉門的美英軍艦皆視為攻擊目標。青年運動並說已向美軍驅逐艦葛瑞夫里號發射數枚飛彈；此前在30日夜間，美軍說已攔截一發從葉門射往紅海的反艦巡弋飛彈，未傳損傷。

路透、美聯社報導，青年運動軍事發言人薩里聲明，攻擊葛瑞夫里號意在回應美英對葉門的侵略，但美國海軍並未承認遭葉門所稱「數枚」飛彈攻擊。青年運動29日也曾宣稱鎖定攻擊美艦普勒號（USS Lewis B. Puller），但未提出證據，美方則說沒有相關攻擊。

青年運動往往言過其實，飛彈亦不時墜陸或失準。美國此前已聯手英國多次襲擊葉門境內青年運動目標，並將該團體再度列為恐怖組織。

青年運動目前掌控葉門主要人口重心，去年起鑒於同受伊朗撐腰的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯遭以色列攻擊，開始襲擊紅海和周邊船隻以展現和巴人的團結。被攻擊的船隻主要為貨櫃船，不少油輪仍取道紅海。

以哈的加薩戰火如今延燒中東多地，包括親伊朗組織黎巴嫩真主黨在邊境與以軍駁火，近期伊拉克民兵團體也攻擊當地美軍。青年運動說，其作戰會持續直至加薩達成停火、食物和醫藥等救援物資獲准進入加薩為止。

加薩 伊朗 巴勒斯坦

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