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傳澤倫斯基準備開除烏軍總司令 因軍方高層與盟邦施壓作罷

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（圖中）29日傳出將撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼上將（右一），但因軍方高層與盟邦施壓，被迫收回成命。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖中）29日傳出將撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼上將（右一），但因軍方高層與盟邦施壓，被迫收回成命。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基近日傳出要求武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）上將辭職，但因其他軍方高層指揮官有意見，加上盟邦施壓，被迫收回成命。

泰晤士報與金融時報30日引述高層官員與知情人士說法報導，扎盧茲尼前一天被叫去跟澤倫斯基當面開會。澤倫斯基要求扎盧茲尼辭職，轉任國防顧問。扎盧茲尼拒絕從命，澤倫斯基則稱會簽署命令撤換他，還說不管扎盧茲尼是否接下新職，目前職務都會遭到解除。

扎盧茲尼回到辦公室，告知副手自己被開除了。他告訴一名探詢他去留傳聞的軍官，「我正在收拾東西」。

消息人士透露，扎盧茲尼把即將離職的消息告知部屬後，高層指揮官與英美等國際盟邦都表達關切。隨後傳出，國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫中將跟陸軍司令西爾斯基上將都拒絕接任總司令職務，迫使澤倫斯基收回成命。

扎盧茲尼尚未評論自己被解職的報導，烏克蘭總統發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）與國防部都否認相關報導。國防部還在社群媒體「紙飛機」的頻道寫到，「親愛的記者，我們立刻回答大家：不，這不是真的」，但是沒有提供進一步的情況。

此前新聞指出，澤倫斯基與扎盧茲尼的爭端似乎出於政治因素。扎盧茲尼聲望超越澤倫斯基，根據2023年12月公布的一份烏克蘭民調，88%烏克蘭人信任扎盧茲尼，62%的烏克蘭人表示信任澤連斯基。

烏克蘭媒體幾個月來一直猜測，如果在戰爭期間舉辦總統大選，澤倫斯基將尋求連任，扎盧茲尼是唯一能挑戰他的人選，總司令聲望居高不下，也讓總統辦公室頗為不滿。強烈抨擊澤倫斯基的部落客兼軍事記者布圖索夫指出，「這個國家是由一個演員統治，要是有人獲得比他更多掌聲，他就會做出激烈反應」。

澤倫斯基 烏克蘭 國防部

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