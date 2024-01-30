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稱佛羅倫斯像妓女「要變回處女很難」 學院美術館館長不當比喻挨轟下台

編譯盧思綸／即時報導
義大利美術館德籍館長賀伯格（右）將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致政壇批評，館方火速回應致歉。（美聯社）
義大利美術館德籍館長賀伯格（右）將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致政壇批評，館方火速回應致歉。（美聯社）

英國衛報報導，義大利佛羅倫斯素有文藝復興之城的美名，每年世界各地的觀光客絡繹不絕，然而大眾旅遊盛行也讓不少在地人頗有怨言，沒想到當地館長對此竟將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致諸多政壇人物批評，館方火速回應致歉。

「學院美術館」（Galleria dell’Accademia）收藏有十六世紀米開朗基羅傑作《大衛像》，吸引許多人慕名而去，沒想到日前其德國籍館長賀伯格（Cecilie Hollberg）在活動場邊受訪時竟將佛羅倫斯比喻為妓女，「一旦城市變成妓女，要再變回處女就很難了」。

她抱怨街上充斥紀念品店，一般商店少之又少，「佛羅倫斯十分美麗，希望她能重回市民懷抱，不要被觀光客壓垮」，「可是已經太遲了」，她語帶警告表示如果不對觀光客採取「絕對」人數限制，「我看就沒救了」。

不當比喻招致外界批評，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評妓女論對佛羅倫斯和全義大利來說「嚴重且冒犯」，更威脅將根據現行法律「衡量所有因應舉措」並採取行動。

佛羅倫斯副市長貝第尼（Alessia Bettini）也表達批評意見，直言如果城市是妓女，「那佛羅倫斯人是妓女的小孩，遊客是嫖客嗎？」

前義大利總理、佛羅倫斯參議員倫齊（Matteo Renzi）砲轟賀伯格「應該致歉或辭職」。

賀伯格迅速透過館方發出聲明致歉，「使用錯誤的文字」形容「我愛的城市」，「我想表達的是佛羅倫斯必須代表所有義大利城市去發覺觀光的影響，不要讓造就肇事逃逸的旅遊業」。

賀伯格是最近一位對城市過度旅遊表達擔憂的官員，尤其是佛羅倫斯和威尼斯等地一年到頭總是人滿為患。

另一方面，也有人指控總理梅洛尼（Giorgia Meloni）治下的民族主義政府一味提拔義大利人和右翼人士擔任高級文化官員。去年義大利部會變更規定，強迫屆齡70歲的歌劇負責人去職，被視為排除特定外籍官員的手段。

義大利 觀光 梅洛尼

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