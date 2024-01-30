英供暖費增加 300萬戶將陷燃料貧困 有人已被迫燒柴取暖

研究指出，英國眾多家庭生活陷入燃料貧困，有300萬家庭會受到影響。（新華社）

研究指出，英國2030年預計300萬家庭將生活在燃料貧困中，每年恐將額外支付近500英鎊（約635美元）的帳單。今年冬天許多人在網上發文，表示自己被迫燒柴取暖，然而就算是燒柴，一天也要花費10英鎊（約12美元）。

大公報引述衛報報導，一個燃料貧困慈善機構預估，到2030年，英格蘭將有300萬家庭仍處於燃料貧困狀態，因為政府預計將一些難以企及的標準加入法律，來實現提高家庭能源效率的目標。英國國家能源行動（NEA）首席執行官斯科勒表示：「這300萬戶家庭住在寒冷、潮濕且不健康的環境中，政府面臨着目標很可能無法實現的風險，而那些處於燃料貧窮的人們面臨着更多的風險。」

能源安全和淨零委員會主席麥克尼爾表示，這份報告應為政府加倍努力提升家庭能源效率一事「敲響警鐘」。

據NEA數據顯示，這意味著最貧困的家庭每年平均要多支付480英鎊（約610美元）的燃氣和電費，否則將在寒冷、潮濕的房屋中過冬。NEA將燃料貧困定義為一個家庭需要花費至少10%的收入來維持足夠的供暖制度。

研究發現，英國為解決燃料貧困問題而制定的策略，如通過更好的家庭隔熱和其他能效升級，在嚴重的能源成本危機面前很難奏效。

政府發言人表示：「英格蘭幾乎一半房屋的EPC評級為C或以上，高於2010年的14%，我們估計，超過30萬所英國能效最差的房屋將到2026年得到改善，到時候可幫助家庭取暖並節省能源帳單。」另外，政府發言人表示政府修改了法律，要求房東 承擔相關責任，在房屋出現潮濕和霉菌等問題時必須採取行動。

有移居英國的港人在臉書 發文稱，今年整體沒有去年那麼冷，但是當天寒風刺骨，他用室內火爐燒柴來取暖，「不要以為燒柴會很便宜，一天要用兩包，一共10英鎊」，「你以為多穿幾件衣服就可以不用燒柴取暖了？到時候生病了，就不止這個價了」。