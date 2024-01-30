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葉門叛軍把劫持貨輪變付費景點 門票金額曝光

編譯中心／綜合29日電
伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」將劫持貨輪變成付費的「觀光景點」， 吸引挺巴勒斯坦的葉門人參觀。（路透）
伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」將劫持貨輪變成付費的「觀光景點」， 吸引挺巴勒斯坦的葉門人參觀。（路透）

伊朗支持的葉門反叛組織「青年運動」（Houthi）兩個多月前在紅海劫走一艘與以色列商人有關的貨輪後，如今將它變成一個收費的「觀光景點」，並吸引挺巴勒斯坦的葉門人前來參觀。

中樣社引述法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列去年10月7日開戰後不久，青年運動便一再發射或出動大量飛彈和無人機攻擊航經紅海和亞丁灣的商船，宣稱這些船與以色列有關連，造成一條重要的全球貿易航道受到威脅。

運車貨輪「銀河領袖號」（Galaxy Leader）去年11月19日遭劫持，青年運動宣稱是為了展現與加薩走廊受圍困的巴勒斯坦人「團結一致」。這艘船由一家日本公司租用，船東是一家英國公司，而這家公司又是由一名以色列商人所有。

銀河領袖號現在停泊在紅海邊城市荷台達外海，船上裝飾著葉門國旗和巴勒斯坦自治政府旗幟，並寫著反美國和反以色列標語的橫幅。目前每周開放5次限男性參觀團乘木船前來登船，每人每趟收費約1美元。

遊客海達利（Zubair al-Haidari）來自青年運動控制的葉門首都沙那，他說他花了5小時交通來到這裡參觀這艘「以色列船」。

海達利說：「我們的武裝部隊為了支持我們在巴勒斯坦和加薩受壓迫的兄弟，達成了這項絕佳成就…這是我們的驕傲與光榮。」

包括海達利在內約有10名參觀者，他們用手機拍照留念。當中還有些人在船上跳起葉門傳統彎刀舞，並吟唱讚美青年運動的曲子。

參觀者表示沒見到下落不明的25名船員，這些船員的國籍包括保加利亞、菲律賓、烏克蘭和墨西哥。

青年運動的政治局成員阿塞德（Hizam al-Assad）則以「觀光景點」稱呼銀河領袖號，還說參觀者「證明了葉門人民…迫不及待見到敵人並與對方正面對抗」。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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