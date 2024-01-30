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繞過俄羅斯 歐盟砸100億歐元投資中亞交通

編譯中心／綜合29日電
歐盟執行委員會舉行歐盟-中亞交通連結投資論壇，執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯宣布這項100億歐元的承諾。（歐新社）
歐盟執行委員會舉行歐盟-中亞交通連結投資論壇，執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯宣布這項100億歐元的承諾。（歐新社）

歐盟宣布將在中亞投入總額100億歐元（約108億美元）的交通建設案，以建立繞過俄羅斯的歐亞通道。這是歐盟「全球門戶」計畫的最新進展。

歐洲聯盟執行委員會29日起連兩日舉行歐盟-中亞交通連結投資論壇，一開場由主管貿易的執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）宣布這項100億歐元的承諾。他表示歐盟將與中亞一起努力達成更快速、更可靠的連結途徑，為更多貿易和合作舖路。

執委會強調「全球門戶」意在「創造必要的連結，而非依賴關係」，該計畫被認為與中國「一帶一路」互別苗頭，而中國海外基建投資常被批評造成開發中國家的負擔和對中依賴。

分析指出，俄羅斯侵略烏克蘭，讓中亞的哈薩克等五國感到非常不安，成為中國、美國、歐盟拉攏的對象。這些前蘇聯國家在政治、經濟、文化上與俄羅斯非常緊密，過去在俄烏戰爭保持中立，拒絕掩護莫斯科，但在聯合國投票譴責侵略時棄權。不過，分析指出，中亞也會繼續努力培養跟其他盟友的關係。

據執委會新聞稿，俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭凸顯在歐洲與亞洲間尋找可靠、有效率而不經由俄國的貿易替代路線急迫性，因此這場投資論壇將討論如何在15天內連結歐洲與中亞的水陸綜合運輸管道。

百億歐元承諾由歐盟旗下歐洲投資銀行（EIB）打頭陣，29日與哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克政府及哈薩克發展銀行簽署備忘錄，將提供由歐盟執委會擔保的14億7000萬歐元融資。

歐洲復興開發銀行（EBRD）也與哈薩克簽署瞭解備忘錄，將投資15億歐元建設連結中亞區域內的交通計畫。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）致詞指出，在不確定性加劇的世界，需要建立更緊密的夥伴關係，而中亞在安全、連結、能源和多元資源的廣大潛力，已成歐盟重要夥伴。

執委會28日另藉由義大利-非洲高峰會的場合，宣布與非洲發展銀行的金融夥伴關係架構性協定，將合作投入更多非洲基礎建設的融資。過去2年歐盟與該銀行合作融資擔保金額達9億7000萬歐元。

前述中亞與非洲行動都是歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計畫的一環。該計畫預定在2021至2027年投入3000億歐元公私部門資金，參與協助全球開發中國家的軟硬體基礎建設，包括數位化、綠色能源、交通及健康等領域。

歐盟 投資 哈薩克

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