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美不尋求與伊朗開戰 但將對遇襲做出「足夠強硬」反應

卡達總理證實擬定協議交哈瑪斯 停火45天交換35人質

編譯盧思綸／即時報導
卡達總理穆罕默德29日證實已擬定休兵換人質的框架並交給哈瑪斯首領確認，並透露「現在的狀況比幾周前好」。（路透）
卡達總理穆罕默德29日證實已擬定休兵換人質的框架並交給哈瑪斯首領確認，並透露「現在的狀況比幾周前好」。（路透）

英國衛報報導，美國、以色列和代表哈瑪斯的埃及與卡達28日在巴黎進行談判，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）29日證實已擬定休兵換人質的框架並交給哈瑪斯首領確認，並透露「現在的狀況比幾周前好」。

美國國務卿布林肯也同樣持樂觀態度，「四方會談完成至關重要且具有生產力的工作，未來有實質希望值得期待」，「哈瑪斯必須做出自己的決定，我只能說參與談判的國家之間一致達成良好且有力的意見」。

該協議以休兵45天為基礎，交換釋放35名以色列人質及4000名巴勒斯坦囚犯。

以色列依舊反對永久停戰，有意恢復對加薩的軍事行動，對於哈瑪斯領導層勢必不可行。

29日晚間，哈瑪斯和巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine）重申，以色列必須在交換囚犯前撤兵，停止對加薩的入侵行動。

然而，穆罕默德並未被問及如何調解哈瑪斯堅持永久停火與以色列拒絕撤兵的分歧。該協議提及暫時休兵對哈瑪斯而言可能還不夠，因為哈瑪斯希望獲得保證，宣稱在經歷以軍三個月進攻後依然沒有被摧毀。

以色列外交消息人士也表示協議成真的可能性低。一名以色列消息人士表示，「除非哈瑪斯放棄要求永久停戰才能達成全面協議。」

哈瑪斯 以色列 加薩

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