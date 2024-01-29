怒控電視台翻拍劇組擅改內容 日漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生

在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。（取材自NTV）

日本 時事通信社報導，在月刊雜誌刊登連載作品「SEXY田中小姐」而聞名的日本漫畫家蘆原妃名子驚傳輕生，享年50歲。

蘆原28日就傳出失聯，檢警消息人士指出，他們29日在栃木縣日光市的穿至水壩發現一具女性遺體，並在附近發現據信是蘆原的證件，研判她似乎是輕生。警方也在蘆原家中發現一封疑似遺書的信。

蘆原妃名子本名松本律子，她的連載作品「SEXY田中小姐」去年10月改編為電視劇，在日本電視台播出。然而，蘆原26日在自己的X帳號表示，她在這部作品被改編為電視劇前，已與劇組達成協議不得擅改原作內容。但劇組在開拍後並沒有遵守約定，大幅修改作品內容。蘆原也在X表示，最後她只能自己負責第9、第10集的劇本撰寫。

蘆原的X貼文一發表馬上引來網友熱議。但蘆原28日刪光了X貼文並突然道歉，「我不是想要攻擊，對不起」。之後便行蹤不明。目前蘆原X頁面只留下測試和道歉貼文。

對於蘆原的死訊，日本電視台表示：「得知蘆原妃名子小姐去世，我們謹表示最沉痛且深切的哀悼。關於去年10月改編為電視劇的『SEXY田中小姐』，我們透過小學館討論與原作者蘆原老師討論劇本撰寫過程，也聽取她的意見，最終獲得認可並播出。非常感謝蘆原老師為此付出的努力。」