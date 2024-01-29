我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長亞當斯攜市議員隨警巡邏 體驗警察執法

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

蓄意攻擊韓在野黨魁李在明 67歲嫌違反選舉法遭起訴 僅1共犯協助犯案

中央社／首爾29日專電
南韓反對黨領袖李在明。（新華社）
南韓反對黨領袖李在明。（新華社）

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明2日訪問釜山時遇襲，67歲金姓嫌犯今天遭檢方依殺人未遂及違反公職選舉法罪嫌起訴；檢方依調查結果研判，僅一名共犯協助金嫌犯案，未受到其他背後勢力教唆。

釜山地方檢察廳今天下午公布李在明遇襲案調查結果，研判金嫌意圖藉這次犯行影響4月的南韓國會大選，以暴力行為影響選舉自由，因此決定以上述罪名起訴金嫌；涉嫌在金嫌犯案過程中提供協助的75歲A某則以協助殺人未遂及協助違反公職選舉法遭起訴。

檢方說明，金姓嫌犯認為這次國會大選將在李在明主導下，使「從北勢力」（認同北韓政權思想者）大幅取得議員席次，為阻止這種狀況發生才策劃這次攻擊行動；金嫌也在接受調查過程中透露極端想法，認為只有殺掉李在明才是守護自由的根本解方。

檢方為此案就金嫌的親友等114名周邊人士進行調查，分析帳戶交易明細，甚至在對金嫌的審訊中動用測謊儀，結果顯示除A某外，並無其他共犯參與這次犯罪行動，也沒有其他背後勢力。

韓聯社引述檢方人士說法報導，此案可能使政治活動減少、對民主體制造成負面影響，也可能引發模仿犯罪，檢方已組成特搜組全權負責公訴事項，確保犯嫌接受嚴正處罰。

李在明遇襲後，南韓執政黨國民力量議員裴賢鎮上週也在私下外出時遭15歲中學生持石塊攻擊頭部，嫌犯聲稱臨時起意且患有精神疾病，警方仍在調查犯案動機等。專家憂心，針對政治人物的攻擊事件可能激發極端思想及模仿犯罪，在大選前引發更多類似案件。

李在明 南韓 北韓

上一則

加薩主要人道組織遭9國斷金援 200多萬人恐斷炊

下一則

軍政府掌權後首次 緬甸睽違2年派高官赴東協外長「度假會議」

延伸閱讀

蒙娜麗莎又遇襲 2女為了1目的往名畫潑湯汁

蒙娜麗莎又遇襲 2女為了1目的往名畫潑湯汁
22號塔美軍遇襲 位約旦東北機密據點 近坦夫基地

22號塔美軍遇襲 位約旦東北機密據點 近坦夫基地
油輪紅海又遇襲 油市關鍵時刻

油輪紅海又遇襲 油市關鍵時刻
火速切割 伊朗外交部否認涉入美軍基地遇襲事件

火速切割 伊朗外交部否認涉入美軍基地遇襲事件

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07

超人氣

更多 >
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月