蓄意攻擊韓在野黨魁李在明 67歲嫌違反選舉法遭起訴 僅1共犯協助犯案

南韓反對黨領袖李在明。（新華社）

南韓 最大在野黨共同民主黨黨魁李在明 2日訪問釜山時遇襲，67歲金姓嫌犯今天遭檢方依殺人未遂及違反公職選舉法罪嫌起訴；檢方依調查結果研判，僅一名共犯協助金嫌犯案，未受到其他背後勢力教唆。

釜山地方檢察廳今天下午公布李在明遇襲案調查結果，研判金嫌意圖藉這次犯行影響4月的南韓國會大選，以暴力行為影響選舉自由，因此決定以上述罪名起訴金嫌；涉嫌在金嫌犯案過程中提供協助的75歲A某則以協助殺人未遂及協助違反公職選舉法遭起訴。

檢方說明，金姓嫌犯認為這次國會大選將在李在明主導下，使「從北勢力」（認同北韓 政權思想者）大幅取得議員席次，為阻止這種狀況發生才策劃這次攻擊行動；金嫌也在接受調查過程中透露極端想法，認為只有殺掉李在明才是守護自由的根本解方。

檢方為此案就金嫌的親友等114名周邊人士進行調查，分析帳戶交易明細，甚至在對金嫌的審訊中動用測謊儀，結果顯示除A某外，並無其他共犯參與這次犯罪行動，也沒有其他背後勢力。

韓聯社引述檢方人士說法報導，此案可能使政治活動減少、對民主體制造成負面影響，也可能引發模仿犯罪，檢方已組成特搜組全權負責公訴事項，確保犯嫌接受嚴正處罰。

李在明遇襲後，南韓執政黨國民力量議員裴賢鎮上週也在私下外出時遭15歲中學生持石塊攻擊頭部，嫌犯聲稱臨時起意且患有精神疾病，警方仍在調查犯案動機等。專家憂心，針對政治人物的攻擊事件可能激發極端思想及模仿犯罪，在大選前引發更多類似案件。