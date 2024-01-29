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日本開放民眾使用AED救命 20年救回7656人

編譯中心╱綜合28日電
日本開放一般民眾使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）救助心臟異常停止的人，至今已20年，近20年來共有7656人被AED救回一命。（本報資料照片）
日本開放一般民眾使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）救助心臟異常停止的人，至今已20年，近20年來共有7656人被AED救回一命。（本報資料照片）

日本開放一般民眾使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）救助心臟異常停止的人，至今已20年。根據醫師等人組成的團體彙整得知，近20年來共有7656人被AED救回一命。

日本NHK報導，AED是針對心臟停止跳動的人給予電擊使其恢復心跳的醫療器材，日本從2004年7月起同意開放一般民眾使用AED進行急救，並在全日本設置超過60萬台。

由醫師等人組成的日本AED財團（基金會）根據日本政府總務省消防廳資料進行彙整得知，截至2022年底止，全日本共有7656人被AED救回一命。

雖然因AED獲救的人數曾一度因為COVID-19疫情而下滑，但依舊呈現年年增加趨勢，光是2022年一整年就救回618條人命。

不過，在有旁人目睹倒下的人當中，僅有4.3%接受AED急救處置，因此日本AED財團呼籲民眾積極利用。

日本AED財團理事長三田村秀雄說，一般市民使用AED救了超過7000條以上的生命是畫時代成果，「如果要等平均得花10分鐘以上才能到場的急救人員，那本來可以獲救的生命也救不回，所以如何讓身處現場的民眾能盡速使用AED，就成了救命關鍵」。

家住愛知縣小牧市的75歲小野操，2022年8月在打網球時突然昏倒，當時除了小野操的球友趕緊通報119外，一旁打球的民眾也使用AED進行急救。

就在急救人員趕到球場的10分鐘後，小野操的心臟已恢復跳動。小野操住院3週後出院，未留下任何後遺症，目前正常過著往日生活。

小野操表示，聽醫生說自己是在昏倒後立即接受妥善處置而獲救，「我會好好珍惜這條在大家出色合作下救回的生命」。

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