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蒙娜麗莎又遇襲 2女往名畫潑湯喊永續糧食

編譯中心╱綜合28日電
兩名抗議人士28日在法國羅浮宮博物館，朝受防彈玻璃保護的鎮館之寶「蒙娜麗莎」畫像潑灑湯汁，並高喊著倡導永續糧食系統的口號。(美聯社)
兩名抗議人士28日在法國羅浮宮博物館，朝受防彈玻璃保護的鎮館之寶「蒙娜麗莎」畫像潑灑湯汁，並高喊著倡導永續糧食系統的口號。(美聯社)

兩名抗議人士28日在法國羅浮宮博物館，朝受防彈玻璃保護的鎮館之寶「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）畫像潑灑湯汁，高喊倡導永續糧食系統的口號，令旁觀群眾發出陣陣驚呼。

綜合媒體報導，兩名女子將紅橙色湯汁潑向「蒙娜麗莎」畫像，並站在畫像前輪流說道：「什麼比較重要？是藝術，還是獲得健康和永續飲食的權利。」她們還說：「你們的農業體系生病了。我們的農民正在工作中死去。」隨後被羅浮宮保安人員帶離展示區。這兩名女子示威的時機，適逢法國農民連日抗議要求改善工資、稅收和法規之際。

兩女代表法國組織「食物反應」（Riposte Alimentaire）行動，她們潑湯後脫下外套，露出她們所穿、印有Riposte Alimentaire字樣的衣服。組織發聲明稱，此舉旨在提高外界對保護環境以及食物來源的關注。

這不是「蒙娜麗莎」畫像首度遇襲。2009年8月2日，一名俄羅斯裔女性因申請法國公民身分被拒，在博物館商店購買的一隻馬克杯，回到展區砸向畫作。

2022年5月29日，一名偽裝成虛弱老婦人的36歲男子，坐在輪椅上進入展廳，拿出藏在輪椅下的蛋糕，對「蒙娜麗莎」抹上奶油，理由是呼籲大家重視氣候變化。所幸畫作上還有一層防護玻璃，因此畫作完好無損。

在此之前，氣候活動人士也曾對其它世界著名畫作採取一系列類似行動，要求祭出更多措施，逐步淘汰化石燃料並保護地球。

據報導，羅浮宮鎮館三寶是米羅島的維納斯像(Vénus de Milo)、薩拉米斯島的勝利女神（ Nike of Samothrace）以及達文西的「蒙娜麗莎」，其中蒙娜麗莎是三寶當中的唯一畫作，也是最容易遭攻擊的一件作品。

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