加薩主要人道組織遭9國斷金援 200多萬人恐斷炊

巴勒斯坦人28日收到近東巴勒斯坦難民救濟工作署分發的救濟糧食。該署部分員工遭控涉入去年10月7日以色列遇襲行動，遭美國等八個國家宣布暫停援助(歐新社)

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）部分員工，遭控涉入去年10月7日以色列 遇襲行動，美國、英國、加拿大、澳洲和義大利等九個國家決定暫停援助UNRWA，對此，負責人拉扎里尼表示已立即開除12名涉嫌員工，並疾呼各國重新考慮他們「令人震驚」的決定。

兩名聯合國官員表示，被開除的12人都是男性，受雇於UNRWA，目前正在接受調查。拉扎里尼說，「UNRWA是加薩 主要人道組織，200多萬人靠它生存」。英國廣播公司BBC報導，目前暫停金援的國家包括澳洲、加拿大、芬蘭、德國、義大利、荷蘭、瑞士、英國和美國。

一名以色列總理內唐亞胡的顧問26日向BBC透露，「部分為他們（UNRWA）工作的人」涉入去年10月7日以色列遇襲行動。

對此英國外交部27日聲明，「英國對於UNRWA員工參與10月7日行動的指控感到震驚，在審查期間將暫停今後對UNRWA的任何資助。」

美國國務院稍早也聲明將暫停對UNRWA的額外金援，歐盟則表示將「根據完整且全面調查報告」決定進一步舉措。美國、德國和歐盟是UNRWA的最大金主。

聯合國內部監督事務廳已針對相關指控展開調查。UNRWA創立於1949年，是加薩當地規模最大且還有運作的聯合國機構，專門提供在加薩、約旦河西岸、約旦、黎巴嫩和敘利亞等地的巴勒斯坦人相關健康照護、教育和其他人道援助。

另據紐約時報報導，以美國為首的以巴衝突談判逐步取得進展，未來兩周內可望達成協議，由以色列停火約兩個月換取被哈方扣押的136多名剩餘人質分階段獲釋。

據了解，本次協議範圍更廣泛，官員表示，第一階段將停火30天，哈瑪斯 則釋放婦女、年長及受傷人質。期間雙方將制定第二階段細節，大致上是再停火約30天，交換釋放被俘的以色列軍人和男性平民。至於釋放巴勒斯坦囚犯的人數比例則有待進一步談判。

此外，協議將允許更多人道援助進入加薩。目前哈瑪斯手上仍有136名人質，包括6名美國籍公民，但其中20多人已被推定死亡。