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指皆面對中國嚴峻挑戰 印度學者智庫：台印加強關係新契機

中央社／新德里28日專電
印度學者與智庫近來指出，台灣與印度同樣面對來自中國的嚴竣挑戰，台灣總統大選後，是雙方加強雙邊關係的新契機。（中央社）
印度學者與智庫近來指出，台灣與印度同樣面對來自中國的嚴竣挑戰，台灣總統大選後，是雙方加強雙邊關係的新契機。（中央社）

印度學者與智庫近來在媒體發表多篇評論台灣選舉結果的文章，指出台灣與印度同樣面對來自中國的嚴竣挑戰，台灣總統大選後，是雙方加強雙邊關係的新契機。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）撰寫、題為「台灣如何因應中國的侵略計畫？」（How will Taiwan cope with China's invasion plans?）的文章，今天刊載於印度的「德干前鋒報」（Deccan Herald）。

文中提到，總統當選人賴清德5月就任時，除了需要解決經濟停滯、世代分歧、收入不平等、房價上漲、人口老化等問題外，他最關心的問題會是如何應對中國的入侵企圖、外交孤立和經濟恫嚇。

謝鋼認為，在中國國家主席習近平不斷重申「統一」是中國「核心利益」且有可能在2027年解放軍建軍百年之際動手的情況下，賴清德接下如何防禦台灣的重任，且面對比前幾任總統更大的壓力。

文章指出，面對艱鉅挑戰，賴清德必須穩固外交夥伴關係、加快軍事改革、推動出口多元化並確保半導體產業安全，而且除了美國、日本等傳統夥伴外，台灣必須尋找新的經濟、技術和安全夥伴。

謝鋼寫道：「賴清德還可以接近印度，印度在拉達克（Ladakh）已與中國對抗了3年。」

他感慨，印度和台灣過去錯失數次探索互惠關係的機會，雖然台灣有「新南向政策」，印度有「東進政策」，但兩者鮮少交集，「現在是採取行動的時候了」，印度最近頒發高等平民榮譽「蓮花獎」予鴻海董事長劉揚偉，就是一個訊號。

另一方面，基於台灣對全球經濟與半導體供應鏈的重要性，印度智庫界也十分關心台灣議題，「觀察家研究基金會」（ORF）近日轉載2篇評論文章，建議印度與剛完成大選的台灣加強往來。

15日題為「台灣一場重要的勝利」（A Consequential Win in Taiwan）的文章表示，印度是少數可讓台商減少對中國依賴的國家，賴清德將於5月上任，屆時印度國會大選結束、新政府將上台，這將是重新詮釋台灣印度雙邊接觸的重要契機。

而16日題為「台灣民意與德里台北交往」（Taiwan verdict and Delhi-Taipei engagement）的文章則表示，長期以來新德里一直為避免刺激中國而與台灣保持距離，中國卻一直有系統地覬覦印度的利益，現在或許是印度擺脫「歷史猶豫」，大膽與台灣交往的時刻了。

印度 賴清德 供應鏈

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