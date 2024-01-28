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對抗新納粹主義崛起 德總理籲捍衛民主

編譯中心／綜合27日電
1月27日是國際大屠殺紀念日，，德國總理蕭茲呼籲大眾一同對抗種族主義和反猶太主義。（路透）
1月27日是國際大屠殺紀念日，，德國總理蕭茲呼籲大眾一同對抗種族主義和反猶太主義。（路透）

為紀念納粹德國發動的納粹大屠殺及蘇聯紅軍攻占奧斯威辛集中營事件，聯合國在2005年將1月27日訂為「國際大屠殺紀念日」，德國總理蕭茲27日也藉此機會警告網路上新納粹主義（Neo-Nazism）的崛起，呼籲大眾一同對抗種族主義（racism）和反猶太主義（anti-Semitism）。

據英國廣播公司（BBC）報導，有報導指出，德國極右翼政黨「德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）」的官員近期出席一場有關討論大規模驅逐外籍公民的會議後，德國各地出現廣泛的反對極右極端主義示威。對於這些抗議，蕭茲表示歡迎。

蕭茲在紀念日演講中表示，「關於新納粹主義的報導不斷出現。與此同時，右翼民粹主義者（right-wing populists）正在取得進展，助長恐懼、散播仇恨，但這種事態發展並不是我們必須接受的。」並呼籲德國人，站起來反對極右翼分子，保護德國的民主。

他說，「我們的國家已漸漸能站穩腳步，數以百萬計的公民走上街頭，支持民主、相互尊重。畢竟，這是最重要的。民主人士的團結使我們的民主制度變得強大，在公共場合自信地展示它，就像現在正在發生的那樣，感覺很好。」

德國財政部發言人26日說，由於存在約50億歐元的缺口，政府正為了2025年聯邦預算案面臨艱難談判，必須盡快找到財源，而且在預算定案之前，這個數字可能還會往上翻不只一倍。

路透報導，德國財政部發言人說，政府在2025年預算案面臨逾百億歐元的缺口。去年通過的財務計畫涵蓋時間直到2027年，從中早就可看出每年約須節省50億歐元（約54.3億美元）。財政部發言人說，後來又增加了更多負擔。

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