對抗新納粹主義崛起 德總理籲捍衛民主

1月27日是國際大屠殺紀念日，，德國總理蕭茲呼籲大眾一同對抗種族主義和反猶太主義。（路透）

為紀念納粹德國 發動的納粹大屠殺及蘇聯紅軍攻占奧斯威辛集中營事件，聯合國在2005年將1月27日訂為「國際大屠殺紀念日」，德國總理蕭茲27日也藉此機會警告網路上新納粹主義（Neo-Nazism）的崛起，呼籲大眾一同對抗種族主義（racism）和反猶太主義（anti-Semitism）。

據英國廣播公司（BBC）報導，有報導指出，德國極右翼政黨「德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）」的官員近期出席一場有關討論大規模驅逐外籍公民的會議後，德國各地出現廣泛的反對極右極端主義示威。對於這些抗議，蕭茲表示歡迎。

蕭茲在紀念日演講中表示，「關於新納粹主義的報導不斷出現。與此同時，右翼民粹主義者（right-wing populists）正在取得進展，助長恐懼、散播仇恨，但這種事態發展並不是我們必須接受的。」並呼籲德國人，站起來反對極右翼分子，保護德國的民主。

他說，「我們的國家已漸漸能站穩腳步，數以百萬計的公民走上街頭，支持民主、相互尊重。畢竟，這是最重要的。民主人士的團結使我們的民主制度變得強大，在公共場合自信地展示它，就像現在正在發生的那樣，感覺很好。」

德國財政部發言人26日說，由於存在約50億歐元的缺口，政府正為了2025年聯邦預算 案面臨艱難談判，必須盡快找到財源，而且在預算定案之前，這個數字可能還會往上翻不只一倍。

路透報導，德國財政部發言人說，政府在2025年預算案面臨逾百億歐元的缺口。去年通過的財務計畫涵蓋時間直到2027年，從中早就可看出每年約須節省50億歐元（約54.3億美元）。財政部發言人說，後來又增加了更多負擔。