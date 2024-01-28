「幫不了我們的現金流」 法農持續全國封路

法國布列塔尼地區農民曾在24日於路上傾倒馬鈴薯及垃圾，表達對政府政策的不滿。（路透）

法國農民不滿能源價格飆漲、政府政策失當，連日發動抗爭，怒火持續延燒，連日走上街頭，以農機具堵住多條主要道路，展開全國串聯的示威，他們要求政府改善農產品價格，減少官方行政繁瑣程序，並且保護國內農產品不因外國進口品惡性競爭而受害。

路透報導，儘管上任的法國新總理艾塔爾（Gabriel Attal）26日撤回逐步調降農用柴油的政府補貼計畫，並降低農夫的財務與行政壓力，然而，農民依舊不買帳，認為政府仍未達到他們要求更好農產品價格、改善生活條件的訴求。

而主張法國從歐盟 收回農業主權的極右翼領導人馬琳·勒龐，在社交平台X（原推特 ）上譴責政府的「短期」措施既不能應對挑戰，也不能滿足恢復法國農業主權的期望。

而極左翼法蘭西不屈服黨議員瑪蒂爾德·帕諾 Mathilde Panot指出：必需讓養活國家的人能夠靠自己的工作謀生。而（總理）艾塔爾的聲明不會做到這一點。

法國最大農業組織「全國農民工會聯合會」（FNSEA）27日表示，決定繼續抗議下去。許多法國農夫在全國各主要道路及高速公路架起路障，包括往來首都巴黎的要道。一名農人吉耶梅告訴BFM電視台：」艾塔爾宣布的措施不夠，幫不了我們的現金流。」

參與示威者27日也在法國北方城市博維（Beauvais）舉辦一場不出聲的遊行，為近年死去的農民默哀，其中有些人因不堪勞動條件惡劣，壓力太大而輕生。