我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

葉門叛軍首攻紅海美艦 美英兩度空襲港口報復

編譯高詣軒／綜合27日電
葉門青年運動26日朝向美軍飛彈驅逐艦卡尼號發射反艦彈道飛彈，但遭到擊落；這是近期紅海航運危機中，美國軍艦首遭直接鎖定攻擊。（路透）
葉門青年運動26日朝向美軍飛彈驅逐艦卡尼號發射反艦彈道飛彈，但遭到擊落；這是近期紅海航運危機中，美國軍艦首遭直接鎖定攻擊。（路透）

葉門叛軍「青年運動」26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美聯社引述匿名美國官員報導，這是青年運動自去年10月開始襲擊紅海船運以來，美國軍艦首度被鎖定攻擊，使中東和紅海危機進一步升溫。美軍27日隨即還以顏色，攻擊青年運動準備發射的反艦飛彈。青年運動同日指稱，其勢力範圍內的葉門港口被美英兩度空襲。

美國中央司令部聲明，青年運動26日朝在亞丁灣巡弋的卡尼號發射一枚反艦彈道飛彈，卡尼號成功擊落，未造成傷亡或損害。同日晚間，英國商船「馬林魯安達號」遭反艦彈道飛彈攻擊，卡尼號等美國為首聯軍船艦聞訊後馳援。青年運動發言人薩里雖未承認攻擊卡尼號，但提到攻擊懸掛馬紹爾群島國旗的馬林魯安達號並使之起火。

青年運動經營的馬西拉電視台27日報導，葉門主要石油出口碼頭拉斯伊薩港被美英空襲，但尚未透露相關細節和損害程度。

中央司令部則在社群媒體X平台發文宣布，美軍27日已摧毀青年運動一枚瞄準紅海的反艦飛彈。

伊朗支持的青年運動如今直接攻擊美國軍艦，是紅海航運危機迄今最劇烈的升級。華府此前一直試圖淡化對青年運動攻擊行徑的措詞，並指稱很難判定青年運動的確切攻擊目標，部分旨在防止以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯自去年10月以來的戰事外溢為區域戰爭。

華府智庫捍衛民主基金會軍事和政治力中心資深主任鮑曼表示，承認26日的襲擊是直接衝美國軍艦而來很重要，儘管試圖淡化相關措詞或回應旨在避免衝突擴大蔓延，卻反而助長青年運動氣焰。此前美國及其盟邦一度暫緩攻擊青年運動的軍火據點數周，但終於展開行動，打擊被視為迫切威脅的青年運動據點。

青年運動自去年起即以報復以色列攻擊加薩走廊為由屢屢攻擊紅海船隻，不乏未和以色列有明確連結的船隻遭殃。24日有兩艘為美國國務院及五角大廈載貨的美國船隻被青年運動攻擊，迫使護航美艦開火攔截。紅海油輪遇襲事件凸顯原油供應面臨地緣政治風險，使26日國際油價創近兩個月來新高。

另一方面，為促成以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯休戰，美國以總統拜登為首展開密集外交，他和中東特使麥格克近日皆和卡達商討以哈再度達成人質協議和休戰的可能性，中情局局長伯恩斯近期也將會晤以色列、埃及和卡達高官。但法新社引述專家分析，美方努力未觸及以巴衝突根基，以哈停戰「希望渺茫」。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

上一則

英王動攝護腺手術 入院就先探視凱特

延伸閱讀

葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜

葉門青年運動首次直接攻擊美艦 中東危機雪上加霜
葉門叛軍「青年運動」攻擊加劇 美英2波空襲葉門石油出口碼頭

葉門叛軍「青年運動」攻擊加劇 美英2波空襲葉門石油出口碼頭
葉門叛軍又發射飛彈 英油輪船身起火

葉門叛軍又發射飛彈 英油輪船身起火
傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48

俄：資產若遭沒收 歐美也將損2880億

2024-01-22 01:21

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜