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聯合國近東救濟處員工 被控涉襲擊以色列 美暫停金援

編譯中心／綜合26日電
自2023年10月7日哈馬斯武裝分子從加薩地帶對以色列發動襲擊以來，至少有2萬6000 名巴勒斯坦人和至少1330名以色列人被殺，整個加薩走廊已有多達190萬人流離失所。（歐新社）
自2023年10月7日哈馬斯武裝分子從加薩地帶對以色列發動襲擊以來，至少有2萬6000 名巴勒斯坦人和至少1330名以色列人被殺，整個加薩走廊已有多達190萬人流離失所。（歐新社）

負責援助巴勒斯坦難民的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）26日表示，該機構解雇幾名員工，此前以色列當局向該機構提供信息，指控這些員工參與哈瑪斯10月7日對以色列境內的恐怖攻擊。

美國之音報導，近東救濟工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在一份聲明中表示：「為了保護本機構提供人道主義援助的能力，我決定立即終止這些工作人員的合同，並立即展開調查以確立真相。」

他說：「任何參與恐怖行為的近東救濟工程處員工都將被追究責任，包括刑事起訴。」

聯合國近東救濟工程處在加薩地帶約有1萬3000名巴勒斯坦工作人員。以哈戰爭爆發以來，該機構已有150多名員工喪生。

聯合國秘書長安東尼奧·古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人表示，拉扎里尼已向他通報「這些極其嚴重的指稱」。

發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示：「秘書長對此消息感到震驚，並要求拉扎里尼先生迅速調查此事，並確保解雇任何參與或教唆10月7日發生的事件或任何其他犯罪活動的近東救濟工程處僱員。」

近東救濟工程處一直在加薩前線，為該地區超過200萬巴勒斯坦人提供力所能及的救援。自從以色列開始進攻加薩走廊以消除哈瑪斯的威脅以來，哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，已有超過2萬6000名巴勒斯坦人死亡。

作為近東救濟工程處最大的單一資助者，美國表示在審查這些指控以及聯合國為解決這些指控而採取的措施期間，將暫時停止提供額外資金。戰爭爆發前，華盛頓2023年已向近東救濟工程處撥款近3億美元。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）周四與古特瑞斯通話，「以強調對此事進行徹底、迅速調查的必要性」。

發言人馬修米勒（Matthew Miller）在聲明中表示：「參與10月7日令人髮指的襲擊事件的任何人都必須被徹底追責。」

此外，據路透報導，三名知情人士指出，美國中央情報局局長勃恩斯（William Burns）和以色列情報機構首長預計未來幾天將在歐洲和卡達、埃及官員進行會談，商討可能的第2項加薩人質協議。

加薩 巴勒斯坦 聯合國

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