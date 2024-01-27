澳洲國慶日爆爭議 數萬人示威嗆「入侵日」

澳洲國慶日當天，數萬民眾上街抗議當年歐洲殖民者的「入侵」。（歐新社）

數以萬計的澳洲 民眾26日上街抗議充滿爭議的國慶日「澳洲日」，這一天是紀念歐洲殖民者於1788年抵達雪梨灣，但示威群眾認為這是「入侵日」。

綜合媒體報導，在雪梨、墨爾本和其他數座城市，大批抗議1月26日「入侵日」的群眾要求變更國慶日期。

對多數澳洲民眾來說，這一天的意義就是放假、烤肉、看板球賽、去海邊玩，以及夏日假期的結束。

但將「澳洲日」定在這一天的決定引發愈來愈多爭議。原住民 運動分子認為，歐洲人來到澳洲，開啟了之後長達數百年的文化滅絕運動。

示威群眾26日在雪梨頂著攝氏38度高溫，在豔陽下揮舞黑色、紅色、黃色的原住民旗幟，呼喊著這片土地「過去一直、未來也會永遠」屬於原住民的口號，還有一個橫布條寫著「澳洲種族滅絕沒什麼好驕傲」。

澳洲約有2600萬人口，其中原住民占3.8%。原住民領袖布拉古巴（Adrian Burragubba）表示，他參加這場集會是為了「告訴人們澳洲國慶日對我們來說沒有任何意義」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，澳洲日是「我們停下腳步反思我國所有成就的機會」。他還讚揚澳洲原住民繼承「全世界最古老的存續文化」，也是澳洲多元化的「基石」。

另外，在澳洲日前夕的墨爾本，船長庫克 （James Cook）、維多利亞女王（Queen Victoria）等英國殖民時期人物的雕像遭到破壞。

一座庫克雕像被砍倒，顯然是從小腿處被砍斷；附近一尊維多利亞女王的雕像則遭人塗上紅漆。民意調查顯示，多數澳洲人希望維持國定假日，但對於變更日期則呈現意見分歧，贊成和反對者約各占一半。