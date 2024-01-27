金正恩罕見認經濟「令人寒心」 北韓官媒也報導

北韓勞動黨中央委員會政治局擴大會議23至24日於妙香山召開，國家領導人金正恩親自主持與發表講話。（路透）

北韓 官媒「勞動新聞」25日大篇幅報導勞動黨中央委員會政治局擴大會議，以及國家領導人金正恩 的發言。南韓 媒體指出，金正恩會上明白指出城鄉差距與地方經濟水平落後，官媒也向民眾公布了他的講話，兩者都是相當罕見的情況。

根據北韓朝中社，以及南韓中央日報與韓民族新聞的報導，此次會議於23日至24日舉行，金正恩發表講話時坦承，目前「沒有給地方人民圓滿提供基礎副食品、食品和消費品等起碼的生活必需品」，是「黨和政府無法迴避的深刻政治問題」。

金正恩批評勞動黨內一些政策指導部門和經濟機關「光說不做」，「沒找到革命的現實可行性」、「一直在敷衍」，開會時也態度消極，「說什麼只在條件有利的幾個市郡建設地方工業工廠，其餘的（市郡）將為往後的建設做準備」。

此外，金正恩還承認，「全盤地方經濟沒有具備起碼的條件，而且處於糟糕狀態，每個地方的地理環境、經濟潛力和生活環境嚴重失衡、差距很大」，這是「非常令人寒心的狀態」。

報導指出，金正恩訓誡與會幹部，稱自己主意已定，無論如何都要辦成，「做事畏首畏尾不是我的態度，能做到嗎？一定能做到，也會做到，而且必須要做到」，並提到日前提出的「地方發展20×10政策」，宣稱這是切合實際的一大創新路線。韓聯社指出，該政策核心內容為每年在北韓全國20郡開設現代化工業工廠，十年內提升民眾的生活水平。

韓民族新聞報導，勞動新聞將此次會議稱為「妙香山政治局擴大會議」，可見並非在首都平壤舉行，而是選在橫跨北韓西北部平安南道、平安北道和慈江道的妙香山地區，目的很可能是為了強調金正恩 「縮小城鄉差別 」的承諾。

南韓中央日報引述的分析認為，金正恩的講話等於間接承認經濟困難最近進一步加劇。南韓統一部人士批評，金正恩提到了「令人寒心的狀態」，但根本原因在於北韓官方向來無視民生問題。統一研究院研究員吳更燮則指出，金正恩甚至計畫動員北韓人民軍參與地方工業重建工作，顯示北韓「國內民意發生變化等情況非常嚴重」。