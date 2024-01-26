以軍砲擊排隊領物資平民和難民營？ 聯合國也怒了

以色列25日對約旦河西岸的哲寧市連夜攻擊。圖為巴勒斯坦人沿著受損的街道行走。(歐新社)

以色列 與哈瑪斯目前在加薩 南部大城「甘尤尼斯」激戰，但以軍槍口竟然對準老百姓。哈瑪斯治下的加薩當局25日表示，以軍砲轟20名正在等待人道援助物資發放的民眾，另外還有150人受傷。哈瑪斯稱這起事件是一起「恐怖的戰爭罪」，以色列軍方則無回應。

中央社引述法新社報導，另一個巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也說，人們被「砲彈和飛彈」殺死。一名傷者的舅舅巴薩爾（Abu Ata Basal）告訴法新社：「大家去領食物和麵粉，因為沒東西可以吃了。戰車突然間出現，開始朝人群開砲，人們被炸得四分五裂。」

手腳都受傷的民眾瑞非（Mohammed al-Rifi）也說：「我們去領麵粉，他們朝我們砲擊4次，有人犧牲和受了傷。」

報導指出，傷亡人員被送到加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital），可以看到醫院地板上擺放著遺體。

另據美國之音報導，就在同一個地點，一座聯合國 難民營24日遭到轟炸，群眾一邊拔腿逃命，肩上還扛著剛領到的物資。聯合國一位高級官員25日呼籲採取「一切措施」來保護平民」。

聯合國加薩事務主任托馬斯·懷特（Thomas White）稱，人道法則未能得到遵守，對平民的攻擊必須立即停止。另一位主任專員菲利普·拉紮里尼（Philippe Lazzarini）也說，對聯合國培訓中心的襲擊「公然違反了戰爭基本規則」，這些建築物已被明確識別為聯合國設施，其坐標早已傳達給以色列當局。

以色列軍方說，不相信這次砲擊是來自以軍，但表示在對情況進行調查。以色列軍方也表示，廣大的汗尤尼斯地區是哈馬斯武裝組織的重要基地。

作為以色列的盟友美國，也譴責這次殺害平民的攻擊，國務院說：「我們譴責今天對聯合國汗尤尼斯培訓中心的攻擊。」國務院發言人韋丹特帕特爾（Vedant Patel）補充道：「平民必須受到保護，聯合國設施的受保護性質必須得到尊重。人道主義工作者必須受到保護，以便他們能夠繼續向平民提供他們所需的拯救生命的人道主義援助。」

與此同時，有關一項新的停火30天的談判仍在繼續。如果達成停火，哈馬斯扣押的以色列人質和以色列扣押的巴勒斯坦囚犯將會獲釋，更多援助將進入加薩這片地中海沿岸的狹窄地帶。