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今年分7次…日本將排5萬噸核汙水

編譯中心╱綜合25日電

東京電力公司（簡稱東電）計畫在2024年度排放總共約5萬4600噸「核處理水」。另外，福島第一核電廠二號機組的熔融核燃料團塊取出作業，將延期至2024年10月左右。

日本共同社等媒體報導，相關人士透露，東電2024年度預計分7次排放總共約5萬4600噸「核處理水」，單次排放量與2023年度相同，約為7800噸。

東電計畫在2023年度內（2024年3月底前）分四次排放「核處理水」，約共3萬1200噸，占貯存總量2.3%。而第一波、第二波、第三波排海作業已經在2023年結束，第4波預計今年2月起開始排放。

另外，被視為日本福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，二號機組的核燃料團塊取出作業原定在2023年度後半開始，將推遲至2024年10月左右。這已是第三度延期。

東電原定在2021年開始取出作業，不過負責取出燃料團塊的機器手臂開發與試驗等未依照預定進行，導致計畫延到2022年後半。之後，因為必須改良機器手臂等狀況，計畫又被推遲到2023年度後半。為了取出燃料團塊，必須慎重移除堆積在貫通到反應爐處的堆積物。儘管東電今年1月開始移除堆積物，目前仍不清楚何時能移除完畢。

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