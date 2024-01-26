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俄發換俘墜機現場圖 烏斥玩弄性命

編譯中心╱綜合25日電

俄國24日指控烏克蘭擊落一架載有數十名烏克蘭戰俘的俄國軍機，造成機上74人全數罹難，聯合國安理會將就此事展開緊急會議，俄羅斯24日晚表示，將公布前一天一架俄羅斯軍用飛機在烏克蘭邊境附近墜毀的照片；烏克蘭總統澤倫斯基則指控俄方「玩弄烏國戰俘的性命」。

中央社引述法新社報導，俄國國防部表示，這架伊留申76型軍用運輸機24日稍早在俄國西部鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德地區遭擊落，指駐紮邊境地區哈爾科夫的烏軍對這架運輸機發射兩枚飛彈，並稱這起事件為「恐怖行為」。

法新社莫斯科消息顯示， 莫斯科針對「恐怖主義」展開調查的委員會在一段時長近40秒的視頻中，展示幾張樹林和雪地的鏡頭。據報導，「可以看到幾棵倒下的樹木和一大片皺巴巴的金屬板，但沒有看到長度接近50米的伊爾76軍用飛機的殘骸」。

據報導，地面上、雪地上，視頻中出現難以辨認的碎片和12具模糊的人體殘骸，還有一些血跡；但「無法立即確定該視頻的拍攝地點和製作時間」。

本報系聯合報報導，烏克蘭方面證實24日原本排定要進行戰俘交換，但在墜機事件發生數小時之後表示，仍沒有機上乘員的可靠訊息。

烏國總統澤倫斯基24日晚間演說時並未證實或否認莫斯科的指控，但說「這是十分難捱的一天」，並強調俄方在「玩弄烏克蘭戰俘的性命，玩弄他們家屬的感情，也玩弄我們社會情緒」。

他說：「我們需要將所有確信的事實建立起來，起碼盡量做到，因為墜機事件發生在俄國領土內，非我們所能控制。」他並呼籲發動國際調查以釐清墜機原因。

烏克蘭媒體最初引述國防消息來源表示，是烏軍擊落飛機，還說飛機有搭載飛彈。這項說法後來被撤下。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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