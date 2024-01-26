京阿尼36死縱火案兇手判極刑 法官認無心神喪失

日本京都動畫公司（京阿尼）2019年遭到45歲的青葉真司蓄意縱火，造成36人死亡。(美聯社)

日本 知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）2019年遭人縱火 導致36死，45歲被告青葉真司25日被京都地方法院裁定犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處死刑。

剃著光頭、戴著口罩 的青葉真司閉眼聽取判決結果，法庭內可以聽到死者家屬的抽泣聲。裁判長增田啓祐發言時，青葉緩緩點頭，判決宣判後他低頭坐在輪椅上，被推離法庭。

青葉真司2019年7月18日上午在京都市伏見區京阿尼第一工作室縱火，造成36人死亡及32人輕重傷，被檢方依殺人、殺人未遂、侵入建築物、縱火及持有槍砲刀劍類物品取締法共5罪起訴，求處死刑。

裁判長增田啓祐開庭時表示，被告投稿的小說遭到拒絕後，抱持京阿尼剽竊他作品的想法，懷恨在心。案發一個月前，被告曾考慮在大宮站大規模殺人，最終決定購買汽油到京阿尼縱火。

增田表示，「被告參考過去汽油縱火案件，選擇放火殺人。被告基於自己的知識選擇犯罪方法，不存在被妄想影響的情況」。

這次審判最大爭議就是被告是否具刑事責任能力。增田指出，「犯罪當時，被告既沒有心神喪失，也沒有心神耗弱」。檢方也認為「被告具完全責任能力」，主張「被告有偏執型人格障礙，但犯案時未受到妄想的影響」。

檢方表示，青葉真司犯案之前，「坐在京阿尼辦公室前猶豫了13分鐘」，「雖然他有妄想，但沒有影響他判斷善惡的能力」。

被告辯護律師則稱，「被告長年無法區分妄想與現實，失去判斷善惡的能力」，認為被告無責任能力主張無罪。

這起案件於去年9月5日開始審理，12月7日結束第22次庭審。被告在審判中首次向死者家屬道歉，但仍然堅稱京阿尼剽竊他的小說。