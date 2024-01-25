我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

70年首遭 沙烏地傳將設酒類專賣店 專賣這種身分的人

編譯中心╱綜合24日電
沙烏地阿拉伯首都利雅德 （路透）
沙烏地阿拉伯首都利雅德 （路透）

路透報導指出，中東國家沙烏地阿拉伯正準備在首都利雅德開設第一家酒類專賣店，專門供應非穆斯林國家的外交人員，這是沙烏地全面禁酒70年來的頭一遭。

據報導，這是沙烏地王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）領導的沙烏地王國努力向旅遊業和商業開放這個極端保守的穆斯林國家的一個裡程碑，這也是被稱為「沙烏地2030願景」計畫的一部分，旨在為該國建立後石油經濟。

沙烏地與許多中東國家都是嚴格禁酒的國家，根據沙烏地首任國王1952年發布的全面禁酒令，外國人也不能在沙烏地喝酒；如果被抓到飲酒，將被處以罰款、監禁、當眾鞭打，外國人還會被驅逐出境。

據報導，根據知情人士和相關文件透露，要在專賣店合法買酒，必須先在一個專門的App上註冊，獲取沙烏地外交部的「確認碼」，同時每個月買酒的量也有限制。文件寫到：酒類專賣店將位於利雅德的使館區，同時將嚴格限制僅向「非穆斯林」供應酒類。因此非外交官身分的外國僑民、遊客，應該與該商店無緣。

目前，酒類飲品在沙烏地只能透過外交郵件或黑市購買。沙烏地政府對此尚未回應，官方媒體則報導，沙烏地政府正在對外交郵件中的酒類進口實施新的限制，這可能會刺激對新商店的需求。

據報導，沙烏地幾十年來一直相對封閉，但近年來陸續放寬了一些規範，例如在公共場所實行男女隔離，要求婦女穿全罩式黑袍或長袍等。而在穆罕默德·本·薩勒曼加強權力控制的同時，該國還進行了多項改革，包括開放非宗教旅遊、舉辦音樂會、允許女性駕車，但同時打擊異見人士和政治對手，包括2018年華盛頓郵報專欄作者卡舒吉被殺事件。

石油 華盛頓郵報 卡舒吉

上一則

南非公寓惡火釀76死 嫌犯突認罪：為燒屍滅證縱火

下一則

又挑釁 北韓射新巡弋飛彈 推測可攜核彈頭

延伸閱讀

C羅在中友誼賽因傷掛免戰牌 「敬酒」畫面球迷瘋傳

C羅在中友誼賽因傷掛免戰牌 「敬酒」畫面球迷瘋傳
知情官員揭以巴談判內幕 以2度提驅逐哈瑪斯高層換停火

知情官員揭以巴談判內幕 以2度提驅逐哈瑪斯高層換停火
拒出錢幫以色列付巴勒斯坦人失業救濟 阿聯總統諷：要錢去找澤倫斯基

拒出錢幫以色列付巴勒斯坦人失業救濟 阿聯總統諷：要錢去找澤倫斯基
NBA／霍華德下一站不是台灣？加入這國球隊到杜拜比賽

NBA／霍華德下一站不是台灣？加入這國球隊到杜拜比賽

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討