70年首遭 沙烏地傳將設酒類專賣店 專賣這種身分的人

沙烏地阿拉伯首都利雅德 （路透）

路透報導指出，中東國家沙烏地阿拉伯正準備在首都利雅德開設第一家酒類專賣店，專門供應非穆斯林國家的外交人員，這是沙烏地全面禁酒70年來的頭一遭。

據報導，這是沙烏地王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）領導的沙烏地王國努力向旅遊業和商業開放這個極端保守的穆斯林國家的一個裡程碑，這也是被稱為「沙烏地2030願景」計畫的一部分，旨在為該國建立後石油 經濟。

沙烏地與許多中東國家都是嚴格禁酒的國家，根據沙烏地首任國王1952年發布的全面禁酒令，外國人也不能在沙烏地喝酒；如果被抓到飲酒，將被處以罰款、監禁、當眾鞭打，外國人還會被驅逐出境。

據報導，根據知情人士和相關文件透露，要在專賣店合法買酒，必須先在一個專門的App上註冊，獲取沙烏地外交部的「確認碼」，同時每個月買酒的量也有限制。文件寫到：酒類專賣店將位於利雅德的使館區，同時將嚴格限制僅向「非穆斯林」供應酒類。因此非外交官身分的外國僑民、遊客，應該與該商店無緣。

目前，酒類飲品在沙烏地只能透過外交郵件或黑市購買。沙烏地政府對此尚未回應，官方媒體則報導，沙烏地政府正在對外交郵件中的酒類進口實施新的限制，這可能會刺激對新商店的需求。

據報導，沙烏地幾十年來一直相對封閉，但近年來陸續放寬了一些規範，例如在公共場所實行男女隔離，要求婦女穿全罩式黑袍或長袍等。而在穆罕默德·本·薩勒曼加強權力控制的同時，該國還進行了多項改革，包括開放非宗教旅遊、舉辦音樂會、允許女性駕車，但同時打擊異見人士和政治對手，包括2018年華盛頓郵報 專欄作者卡舒吉 被殺事件。