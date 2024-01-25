傳以哈「原則上同意」再釋人質 換停火1個月

有消息指以巴原則上同意再次交換以色列人質和巴勒斯坦囚犯，換取暫時停火一個月。(歐新社)

以色列 和巴勒斯武裝團體哈瑪斯 ，原則上同意再次交換以色列人質和巴勒斯坦囚犯，換取暫時停火1個月，但雙方對於如何永久結束戰事仍有分歧。美國、卡達和埃及持續協調雙方磋商近1個月，成功在臨時停火期上成功縮小分歧。

路透引述消息人士報導，哈瑪斯最初提出臨時停火數個月，並尋求以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯，其後又再要求就下一階段長期停火達成共識。

以色列則要求分階段磋商，並又提出要求哈瑪斯六名高層領袖離開加薩 ，包括兩名參與策畫去年10月突襲以色列的領袖，但哈瑪斯已經表明絕對不會接受。

埃及消息人士指，正遊說哈瑪斯先接受一個月的臨時停火方案，但哈瑪斯要求保證有下一階段停火協議，才會接受。

哈瑪斯發言人祖赫里（Sami Abu Zuhri）23日向路透表示，尚未達成協議，但對所有建議持開放態度，強調任何協議都必須以結束侵略和從加薩完全撤軍為基礎。

美國國務院、卡達外交部和埃及當局則尚未回應有關報導。

另據紐約時報報導，以色列政府23日證實，國防軍在加薩中部邊境執行爆破行動時遭哈瑪斯攻擊，連帶引爆以軍所在建物內部的炸藥，導致約20名士兵喪生。三名官員匿名指出，以軍當時企圖拆除以色列和加薩接壤處的社區以開闢「安全區」，目的是防止2023年10月7日的偷襲行動再度上演，並且向以色列南部居民保證重返家園是安全的。

對此以軍發言人哈加里拒絕評論，僅稱陣亡士兵是「為準備返回南部家園的國民開創安全條件」。

在以加邊境設立安全區的想法在以色列獲得支持，然而如此一來勢必導致本就地狹人稠的加薩再進一步縮水，因此美國國務院去年底已經表態反對。

這對巴勒斯坦人可說是相當殘酷，國際社會部分批評此舉是無視平民住居財產，聯合國特別報告員勒加各波（Balakrishnan Rajagopal）則提到，有組織地拆毀巴勒斯坦邊境並無立即威脅的社區可能構成戰爭罪，「這是一種先發制人的財產清理」。

另據路透報導，以色列軍隊23日表示，有24名官兵在加薩陣亡，這是戰爭自去年10月爆發以來以軍單日最高死亡人數。