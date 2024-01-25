加拿大滑雪直升機墜毀 3死4重傷

加拿大一架直升機22日下午載客上山滑雪，不料途中發生意外墜毀於卑詩省山區，造成三人死亡、四人重傷，目前尚未釐清事故原因。(美聯社)

加拿大 一架直升機22日下午載客上山滑雪，不料途中發生意外墜毀於卑詩省山區，造成三人死亡、四人重傷，目前尚未釐清事故原因，當局並未公布傷亡者身分。

英國衛報報導，皇家 加拿大騎警證實消息指出，當天共三架直升機載滑雪客上山滑雪，其中一架直升機在下午4點15分左右發生事故，墜毀於卑詩省特雷斯（Terrace）附近山區，另外2架直升機緊急將4名生還者送醫，當局亦緊急出動3架救護飛機和5輛地面救護車。

卑詩省省長尹大衛（ David Eby）也在社群媒體 對罹難家屬致意，表達事故「令人心碎」。

加拿大幾周前才發生滑雪直升機事故，一架直升機墜毀於卑詩省雷夫爾斯托克（Revelstoke）導致機師罹難。

直升機滑雪在卑詩省的冬季熱門活動，由直升機將滑雪客送至野雪區的雪山高處，讓滑雪者不必費時費力冒險進入雪山地帶。然而，直升機滑雪要價不斐，價格約落在5000至9萬2000美元。

一般來說，直升機滑雪客最大的風險包括地形、難以察覺的裂縫和岩石以及雪崩。

本次事故的滑雪行程公司Northern Escape表示將全力配合警方和相關機構釐清墜機起因。