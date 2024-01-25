我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

加拿大滑雪直升機墜毀 3死4重傷

編譯盧思綸╱綜合24日電
加拿大一架直升機22日下午載客上山滑雪，不料途中發生意外墜毀於卑詩省山區，造成三人死亡、四人重傷，目前尚未釐清事故原因。(美聯社)
加拿大一架直升機22日下午載客上山滑雪，不料途中發生意外墜毀於卑詩省山區，造成三人死亡、四人重傷，目前尚未釐清事故原因。(美聯社)

加拿大一架直升機22日下午載客上山滑雪，不料途中發生意外墜毀於卑詩省山區，造成三人死亡、四人重傷，目前尚未釐清事故原因，當局並未公布傷亡者身分。

英國衛報報導，皇家加拿大騎警證實消息指出，當天共三架直升機載滑雪客上山滑雪，其中一架直升機在下午4點15分左右發生事故，墜毀於卑詩省特雷斯（Terrace）附近山區，另外2架直升機緊急將4名生還者送醫，當局亦緊急出動3架救護飛機和5輛地面救護車。

卑詩省省長尹大衛（ David Eby）也在社群媒體對罹難家屬致意，表達事故「令人心碎」。

加拿大幾周前才發生滑雪直升機事故，一架直升機墜毀於卑詩省雷夫爾斯托克（Revelstoke）導致機師罹難。

直升機滑雪在卑詩省的冬季熱門活動，由直升機將滑雪客送至野雪區的雪山高處，讓滑雪者不必費時費力冒險進入雪山地帶。然而，直升機滑雪要價不斐，價格約落在5000至9萬2000美元。

一般來說，直升機滑雪客最大的風險包括地形、難以察覺的裂縫和岩石以及雪崩。

本次事故的滑雪行程公司Northern Escape表示將全力配合警方和相關機構釐清墜機起因。

加拿大 皇家 社群媒體

上一則

神學士掌權加劇阿富汗童婚 1個月118少女出嫁

下一則

南非公寓惡火釀76死 嫌犯突認罪：為燒屍滅證縱火

延伸閱讀

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難

加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難
加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因

加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因
出國滑雪受傷 牢記「PRICE」自救

出國滑雪受傷 牢記「PRICE」自救
奧克拉荷馬州醫療直升機墜毀 3名機組成員遇難

奧克拉荷馬州醫療直升機墜毀 3名機組成員遇難

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討