我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

又挑釁 北韓射新巡弋飛彈 推測可攜核彈頭

編譯中心╱綜合25日電
北韓被證實24日測試新型戰略巡航飛彈「Pulhwasal-3-31」。(路透)
北韓被證實24日測試新型戰略巡航飛彈「Pulhwasal-3-31」。(路透)

南韓軍方24日表示，北韓當天早上朝著朝鮮半島西半部的黃海海域發射多枚可攜帶核彈的巡弋飛彈。北韓中央通信社25日證實了南韓的說法。南韓國防部長申源湜譴責北韓，此舉是對南韓的嚴重威脅。

韓聯社報導，平壤當局14日才朝著日本海發射中程彈道飛彈。根據南韓聯合參謀本部說法，北韓在最新一起事件中，於24日上午7時左右發射多枚巡弋飛彈，但以正在分析為由，沒有說明詳情。這是南韓軍方自2023年9月2日以來，時隔約4個月再度發布北韓發射巡弋飛彈的消息。

消息人士指出，「射程不短，經推定是從地面發射」，猜測有可能是能夠攜帶「火山-31」型核彈頭的箭矢-1或箭矢-2型巡弋飛彈。

北韓官媒報導，24日測試的新型戰略巡航飛彈是「Pulhwasal-3-31」飛彈，目前正在研發中，這次試射對鄰國安全沒有影響，也與地區情勢「無關」。官媒並引述飛彈管理局指出，這次試射是北韓武器系統更新過程的一部分。

路透報導，北韓的巡弋飛彈通常不像彈道飛彈那樣引起人們興趣，聯合國目前禁止北韓發射彈道飛彈，但不包括試射巡弋飛彈。然而分析家表示，中程對地(land-attack)巡弋飛彈的威脅並不亞於彈道飛彈，可攜帶傳統炸彈或核彈的巡弋飛彈和短程彈道飛彈，被認為在發生衝突時特別具破壞性，因為不清楚飛彈攜帶的是哪種彈頭。

報導指出，北韓這次發射正值南韓「鑑於與北韓的嚴峻安全局勢」，在東岸進行為期10天的特種部隊滲透演習，演習將持續到25日。

南韓國防部長申源湜譴責北韓這次發射是對南韓的嚴重威脅，申源湜前往部署F-35匿蹤戰機的忠清北道清州空軍第17戰鬥機聯隊慰問官兵時說：「如果金正恩做出發動戰爭的最壞選擇，你們要作為守護南韓的無形力量，成為盡快清除敵方領導層的先鋒隊。」

北韓 南韓 彈道飛彈

上一則

70年首遭 沙烏地傳將設酒類專賣店 專賣這種身分的人

下一則

傳以哈「原則上同意」再釋人質 換停火1個月

延伸閱讀

北韓證實24日曾試射新型戰略巡弋飛彈 宣稱與區域安全「無關」

北韓證實24日曾試射新型戰略巡弋飛彈 宣稱與區域安全「無關」
全球AI大戰開打 美國研究：北韓也在發展

全球AI大戰開打 美國研究：北韓也在發展
北韓發射巡弋飛彈 南韓防長嚴厲譴責

北韓發射巡弋飛彈 南韓防長嚴厲譴責
南韓軍方：北韓朝黃海發射多枚巡弋飛彈

南韓軍方：北韓朝黃海發射多枚巡弋飛彈

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討