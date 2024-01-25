又挑釁 北韓射新巡弋飛彈 推測可攜核彈頭

北韓被證實24日測試新型戰略巡航飛彈「Pulhwasal-3-31」。(路透)

南韓 軍方24日表示，北韓 當天早上朝著朝鮮半島西半部的黃海海域發射多枚可攜帶核彈的巡弋飛彈。北韓中央通信社25日證實了南韓的說法。南韓國防部長申源湜譴責北韓，此舉是對南韓的嚴重威脅。

韓聯社報導，平壤當局14日才朝著日本海發射中程彈道飛彈 。根據南韓聯合參謀本部說法，北韓在最新一起事件中，於24日上午7時左右發射多枚巡弋飛彈，但以正在分析為由，沒有說明詳情。這是南韓軍方自2023年9月2日以來，時隔約4個月再度發布北韓發射巡弋飛彈的消息。

消息人士指出，「射程不短，經推定是從地面發射」，猜測有可能是能夠攜帶「火山-31」型核彈頭的箭矢-1或箭矢-2型巡弋飛彈。

北韓官媒報導，24日測試的新型戰略巡航飛彈是「Pulhwasal-3-31」飛彈，目前正在研發中，這次試射對鄰國安全沒有影響，也與地區情勢「無關」。官媒並引述飛彈管理局指出，這次試射是北韓武器系統更新過程的一部分。

路透報導，北韓的巡弋飛彈通常不像彈道飛彈那樣引起人們興趣，聯合國目前禁止北韓發射彈道飛彈，但不包括試射巡弋飛彈。然而分析家表示，中程對地(land-attack)巡弋飛彈的威脅並不亞於彈道飛彈，可攜帶傳統炸彈或核彈的巡弋飛彈和短程彈道飛彈，被認為在發生衝突時特別具破壞性，因為不清楚飛彈攜帶的是哪種彈頭。

報導指出，北韓這次發射正值南韓「鑑於與北韓的嚴峻安全局勢」，在東岸進行為期10天的特種部隊滲透演習，演習將持續到25日。

南韓國防部長申源湜譴責北韓這次發射是對南韓的嚴重威脅，申源湜前往部署F-35匿蹤戰機的忠清北道清州空軍第17戰鬥機聯隊慰問官兵時說：「如果金正恩做出發動戰爭的最壞選擇，你們要作為守護南韓的無形力量，成為盡快清除敵方領導層的先鋒隊。」