印度神像開光 15公斤黃金、1.8萬顆鑽石加身

印度教聖所羅摩神廟為廟內供奉的羅摩王子神像開光，有30萬信徒湧入，外界稱神像穿戴的珠寶共用掉15公斤黃金以及1萬8000多顆鑽石。(取材自Ｘ平台)

印度 教聖所羅摩神廟（Ram temple）22日為廟內供奉的羅摩王子神像開光，神像穿戴的珠寶價值難以估算，共用掉15公斤黃金以及1萬8000多顆鑽石，連祂的玩具也用白銀製成，展現出印度人對宗教的虔誠。

羅摩神廟位於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya），廟方22日為羅摩王子神像開光，印度總理莫迪親自參加。神廟23日對公眾開放，有30萬信徒湧入，廟中主角羅摩王子神像也成為外界焦點。

印度教徒相信羅摩是大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身，而阿尤德亞是祂下凡時的出生地。根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），羅摩王子跨海救妻凱旋歸國後登基為王，開啟了盛世。

神廟裡的羅摩王子神像是祂5歲時的形象。廟方在社群平台介紹羅摩神像的衣著與各項飾品，聲稱均經過嚴謹考究古書而還原，「散發著靈性和傳統的光芒」，而「鑲有珠寶」幾乎是每一項目的介紹文中必見詞彙。

印度時報報導，羅摩王子神像身上穿戴14件飾品，包括眉心的吉祥印、王冠、項鍊、胸飾、束腰帶、手環、踝環及手上的弓箭等，至少使用了15公斤黃金以及1萬8567顆鑽石，132位工匠參與製作。

報導說，光是王冠就用了1.7公斤的黃金、75克拉鑽石、135克拉綠寶石和262克拉紅寶石。

由於羅摩王子仍是孩童，因此神像前也擺了一些玩具，如小象、馬、駱駝、搖鈴與小推車等，都是白銀作成。