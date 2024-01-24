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X遭控反猶 馬斯克肩扛兒子訪納粹集中營滅火

編譯中心╱綜合23日電
旗下社群X平台遭指控有「反猶」嫌疑，馬斯克(前)22日訪問波蘭納粹集中營試圖滅火。(路透)
旗下社群X平台遭指控有「反猶」嫌疑，馬斯克(前)22日訪問波蘭納粹集中營試圖滅火。(路透)

特斯拉執行長馬斯克22日參觀波蘭的納粹奧斯威辛集中營，表示內心「深受震撼」，並駁斥旗下社群X平台(前身為推特)有反猶之嫌的指控。數周前，X因支持「反猶主義」引發政治風暴。

中央社引述法新社報導，歐洲猶太人協會表示，馬斯克在奧斯威辛獻上花圈，並與歐洲猶太人協會主席馬戈林拉比（Rabbi Menachem Margolin）一起參加了追悼會。照片顯示，馬斯克在現場，肩上扛著兒子。

馬斯克在歐洲猶太人協會於波蘭南部克拉科夫（Krakow）附近舉行的記者會上表示：「內心真的深受震撼，也很難過，人類竟能對其他人做這種事…當你親眼目睹這一切，你的內心會更加激動。」

自從以哈巴開戰以來，全球反猶太的網路言論甚囂塵上，包括馬斯克的社群平台X，不過馬斯克不但沒有盡力遏止這些言論，自己還回推文表示認同，引發各界強烈反彈。

知名品牌包括蘋果、迪士尼、IBM、NBC環球、派拉蒙、名媛派瑞絲希爾頓的11:11媒體、CNN母公司華納兄弟探索等全都暫停在X投放廣告。

不只企業大舉撤出廣告，連美國白宮都看不下去，高分貝批評馬斯克，向來口無遮攔的馬斯克這回踢到了鐵板，X恐損失約7280萬美元的收益，讓馬斯克不得不緊急滅火，避免危及X的存亡。

馬斯克22日在與美國右翼政治評論員夏皮洛（Ben Shapiro）的座談會上為X辯護：「我們做過的外部稽核…顯示，X上最沒有反猶主義，如果你看過其他所有社群應用程式（App）的話。」

馬斯克在這場研討會上形容自己是志向遠大的猶太人，還上過希伯來語的幼兒園。

旗下社群X平台遭指控有「反猶」嫌疑，馬斯克(前)22日肩上扛著兒子訪問波蘭納粹集...
旗下社群X平台遭指控有「反猶」嫌疑，馬斯克(前)22日肩上扛著兒子訪問波蘭納粹集中營，試圖滅火。(美聯社)

馬斯克 猶太 迪士尼

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