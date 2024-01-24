韓第一夫人收名牌包發酵 尹錫悅促黨魁辭職遭拒

南韓第一夫人收包舊事因國會選舉將近再度浮上檯面，引爆執政黨國民力量內訌，總統秘書室要求黨內臨時領導人韓東勳辭職遭拒。(美聯社)

南韓 第一夫人金建希收名牌包舊事因國會選舉將近再度成為攻防焦點，更引發執政黨國民力量內訌，總統尹錫悅與國民力量黨對於因應方式有所分歧，總統府秘書室進而要求黨內臨時領導人韓東勳辭職，對此韓東勳已拒絕。

韓聯社報導，韓東勳22日證實先前與總統秘書室室長李官燮會面被要求辭職，不過他強調將履行職責到任期結束，並且拒絕透露更多細節，僅說即將到來的大選對未來世代至關重要，以後將持續以人民為優先。

過去韓東勳一直被視為是尹錫悅心腹，去年從法務部部長轉任國民力量臨時領導人時更被譏諷是尹錫悅的「傀儡」，因此也讓外界對於這次國民力量的內部分歧感到訝異。

整起事件要回溯到「韓國時報」19日公開的一支偷拍影片，內容是金建希收受國際時尚名牌迪奧手提包，導致執政的國民力量成為輿論箭靶。

這支影片最初由Youtube新聞頻道「首爾之聲」在2023年11月披露，事發當時是2022年9月，金建希被偷拍到收下一名韓裔 美籍牧師贈送價值300萬韓元（約2250美元）迪奧手提包，偷拍鏡頭是牧師手表偽裝；據說名牌包由「首爾之聲」提供。

由於南韓國會選舉即將在4月登場，收包事件再度被翻出來，引發國民力量黨內砲轟聲浪高漲，多名改革派議員要求金建希致歉以免影響選情。不過總統府強調金建希是偷拍受害者，尹錫悅和金建希則對名牌包風波一直保持沉默。

對於國民力量和總統府之間的矛盾，韓東勳表示他的立場從未改變，最一開始就認為金建希是遭到設局偷拍，不過又站在改革派立場坦言公眾可能會有所疑慮。