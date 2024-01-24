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不是停戰 以色列提「休戰」2月 換哈瑪斯釋放所有人質

編譯中心╱綜合23日電
人質家屬和支持者22日在以色列國會外抗議，要求政府採取行動，盡快帶回人質。(路透)
人質家屬和支持者22日在以色列國會外抗議，要求政府採取行動，盡快帶回人質。(路透)

根據美國新聞網站Axios報導，以色列正在推動新一項停火協議，以交換哈瑪斯手中的上百名所有人質。儘管該協議並不包括停戰，但可望為加薩走廊帶來2個月的和平。此外，以色列也兩度提議讓哈瑪斯高層離開加薩，正在等待哈瑪斯回應。

Axios網站引述匿名以色列官員報導，以色列官方已透過卡達和埃及，向哈瑪斯提出一份新的停火協議。根據這項提案，哈瑪斯將分兩階段釋放人質，第一階段第一階段是釋放女性、60歲以上男性以及急需醫療照顧者；第二階段是釋放女性軍人、平民年輕男子、男性軍人，並歸還已故人質遺體。。

與此同時，以色列也將釋放一部分巴勒斯坦囚犯，人數雖未定，但不會是全部；並大幅降低以軍在加薩的軍事打擊強度，但不會終止戰爭。目前關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人約有6000名左右。

該提議不包括停戰，但以軍將減少在加薩走廊主要城市的部署，並逐步准許居民返回北加薩。該官員預料，此一協議需用兩個月執行，以方正等待哈瑪斯回覆。美國官員則對Axios說，該協議可能是邁向加薩停火的唯一途徑。

以色列新消息報亦引述匿名消息人士報導，該國總理內唐亞胡22日在和人質家屬見面時間接提及此事。

另一方面，歐盟27國外長會議22日在布魯塞爾分別邀以色列、巴勒斯坦自治政府、沙烏地阿拉伯、埃及和約旦等中東外長、阿拉伯聯盟祕書長參與多場會議。歐盟請以色列放寬對加薩的人道援助，並和中東外長商討以巴「兩國方案」及以哈戰爭和平會談。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾會後在記者會表明，巴勒斯坦平民在加薩的人道慘況，無助巴人挺身而出反對哈瑪斯，也無助以色列安全，反將適得其反。諸多歐盟國家外長當面要求以色列外長卡茲必須放寬對加薩封鎖，增加人道救援物資卡車進入加薩。

但歐盟內部對是否要求以色列停火意見分歧。波瑞爾表示，必須區分歐盟各國立場和歐盟共同立場，目前歐盟尚未達成共識，但一致立場是支持兩國方案，即以色列接受巴勒斯坦建國。

另據路透報導，以色列軍隊23日表示，有24名官兵在加薩陣亡，這是戰爭自去年10月爆發以來以軍單日最高死亡人數。同時，巴勒斯坦人稱加薩走廊南部正遭受衝突以來最猛烈的轟擊，加薩衛生部23日說，過去24個小時內再有195名巴勒斯坦人死亡，354人受傷。從去年10月7日爆發戰爭至今，累計已經有至少2萬5490巴勒斯坦人死亡，6萬3354人受傷。

在以色列特拉維夫23日舉行的軍事公墓葬禮上，一名婦女哀悼一名在加薩地帶陣亡的以色...
在以色列特拉維夫23日舉行的軍事公墓葬禮上，一名婦女哀悼一名在加薩地帶陣亡的以色列士兵。(新華社)

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