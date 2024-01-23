歐盟發布外國操弄資訊報告 建立對抗工具箱

歐盟 今發布外國勢力操弄資訊年度報告，提出對抗策略及工具，並發現不僅烏克蘭 等國家或歐盟、北約等機構及政治人物成為攻擊目標，影星尼可拉斯凱吉、扮演真人芭比的瑪格羅比也被鎖定利用。

相較去年歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External Action Service，EEAS）發表首份針對「外國資訊操弄干擾」（foreign information manipulation interference，FIMI）報告，僅選取100個案例分析，今年報告案例數增加到750個，事件發生期間為2022年12月1日至2023年11月30日。

報告指出，雖然對歐盟操弄資訊最大宗的境外勢力是俄羅斯，主要為了「洗白」其全面入侵烏克蘭的戰爭正當性，但包括中國在內的外國也有意操弄歐洲輿論，「企圖以貶損民主機構的可信度和促進分化、極化歐洲社會，來達成本身的政治及經濟目標」。

至於外國操弄資訊的攻擊對象，該報告分析案例有近半數是針對國家或政府機構，最大受災戶是烏克蘭，次為美國，歐盟成員國則以波蘭、德國、法國被攻擊次數最多，亞太地區的日本、台灣、印尼和澳洲也是少數案例中受攻擊對象。

國際組織的受災戶包括歐盟、北大西洋公約組織（NATO）和聯合國（UN）。政治人物遭到最多攻擊的是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）居次。

此外，歐洲新聞台（Euronews）、德國之聲（DW）、路透社（Reuters）和紐約時報（New York Times）等媒體，以及尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、瑪格羅比（Margot Robbie）等知名影星，也在本身不知情之下被濫用名號以增加操弄資訊的說服力。

報告並指出，外國干預事件經常趁著既有事件「搭便車」，試圖帶風向綁架輿論，例如選舉、政壇高峰會、官方拜會或突發事故等。

波瑞爾在報告發布研討會上表示，資訊操弄議題在今年特別重要，因為今年是涵蓋全球約20億人口投票的超級選舉年，包括跨歐盟27國的歐洲議會（European Parliament）也將改選。他希望「FIMI」一詞能普及，代表民眾對外來資訊操弄有所認知。

該報告顯示，外國在歐洲操弄資訊的社群網路平台以Telegram最多，X居次，臉書（Facebook）、YouTube和中資短影音平台TikTok也在其中。

報告強調，外國資訊操弄者的運作已形成生態圈，也並非偶發的干預，而是這些外國外交政策的戰略性工具。因此，防衛境外資訊干預的陣營也同樣必須建立能妥善連結的網絡和社群。

歐盟對外事務部在報告中提出因應策略，包括設置歐盟聯合反應的工具箱（FIMI Toolbox） ，從監測、分享發現、影響評估等情勢認知，到快速警示系統、媒體識讀、事實查核等建立抵抗韌性，再到立法增加資訊透明度、規範網路平台和人工智慧（AI ）等新科技，以及國際合作等。

歐盟執委會負責資訊政策的副主席喬霍瓦（Věra Jourová）在研討會表示，媒體自由與對抗不實資訊是一個硬幣的兩面，歐盟試圖打造健康的資訊空間，包括人工智慧法案（AI Act）保障專業媒體的內容不被生成式AI剽竊侵犯，並賦予網路平台須標明其上流通內容來自AI生成的責任。

不過，曾任歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席的議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）提醒，他與對外事務部成員接觸可感受到他們對資訊戰、混合戰的急迫感，但他在歐盟成員國訪問時卻沒有相同感受，反映警覺度未能普及。