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外國人助抗俄 澤倫斯基：擬授烏克蘭國籍

編譯中心／綜合22日電

烏克蘭總統澤倫斯基22日宣布一項立法草案，將為在烏國境內協助對抗俄羅斯入侵的外國人獲得烏克蘭國籍鋪路。

俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭初期，大批外國人挺身協助抵抗企圖奪取烏克蘭領土並推翻烏國政權的俄羅斯部隊。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在社群媒體發文表示：「拿起武器來捍衛烏克蘭的外國志願者為了烏克蘭自由而戰，就像為了自己的祖國一樣，而烏克蘭將成為他們的祖國。」

他在宣布一項將正式允許烏克蘭人民取得雙重國籍（俄羅斯除外）的新草擬法案時，提及上述消息。

自俄烏戰爭開打以來，基輔除了接受西方國家提供大量武器之外，還有數以千計來自許多不同國家的外國人赴烏，與在前線的烏克蘭部隊一同抗俄。

白俄羅斯及俄羅斯民眾組成的團體也加入烏克蘭抗俄的戰鬥。基輔將這兩國都視為「侵略國」，這是由於俄羅斯軍隊也從白俄羅斯領土發動對烏克蘭的攻擊。

另外，路透報導，俄羅斯國會22日開始討論一份法律草案，針對因誹謗俄國軍隊或公開呼籲採取危害俄國國家安全的行動而被判有罪的人士，考慮賦予俄國中央政府權力來沒收這些人的財產。

這令人想起1930年代蘇聯在獨裁者史達林統治下，以「國家的敵人」為說詞進行的「大整肅」獵巫行動。這回立法若成真，恐影響數以千計曾公開發言反對莫斯科全面侵略烏克蘭的俄羅斯人。

實際上自從莫斯科將近兩年前對烏克蘭展開其所謂「特殊軍事行動」那天起，在俄羅斯批評這場行動便構成犯罪；如今立新法的目的是要讓相關處罰還要加重。

舉例來說，批評過俄烏戰爭但已經離開俄羅斯、卻繼續仰賴俄國房產出租收入維生的俄國人，在新法之下財產可能遭到國家沒收。

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

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