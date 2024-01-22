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位於宗教風暴中心…印度羅摩神廟開光 穆斯林憂新一波宗教衝突

中央社／新德里22日專電
興建於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple）今天舉行神像開光儀式。圖為印度總理莫迪出席印度教羅摩神廟的落成典禮。（路透）
興建於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple）今天舉行神像開光儀式。圖為印度總理莫迪出席印度教羅摩神廟的落成典禮。（路透）

興建於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple）今天舉行神像開光儀式。對許多印度人來說，這座神廟象徵印度教的復興，但穆斯林則擔心這為新一波宗教衝突埋下隱憂。

羅摩神廟尚未興建完成，但根據印度曆，印度時間今天中午12時20分是良辰吉時，印度總理莫迪（Narendra Modi）在這一刻為供奉在廟裏的羅摩像舉行開光典禮。

為了這一刻，莫迪已經遵循古法進行11天的齋戒與淨身儀式，包括敬牛、餵牛，以及睡在地板上；而廣大印度教徒也同樣到各自住家附近的印度教廟宇，協助清潔環境以及頌經11天。

莫迪今天在社群平台X發文稱，今天的大典讓所有人激動不已，很高興能夠成為這個神聖計畫的一部分。

阿尤德亞位於印度北方省（Uttar Pradesh），距印度首都德里約688公里，據信古代傳說英雄羅摩（Rama）大約7000年前出生在此地；印度教徒相信，羅摩是大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身。

印度智庫「和平與衝突研究所」（IPCS）資深研究員馬迪舍提（Kamal Madishetty）向中央社形容，阿尤德亞羅摩神廟對印度教徒的重要性，就如同麥加之於穆斯林。

根據廟方資料，神廟建築群佔地逾1公頃，主廟佔地7920平方公尺，最高點49公尺，外型為北印度廟宇風格，建材為砂岩、花崗石以及大理石，供奉5歲時的羅摩像；為達到矗立1000年的目標，整座建築沒有用到鋼筋或鐵材。

然而，這座神廟所處的地點也是宗教風暴的中心。

印度教徒相信，入侵印度的穆斯林統治者於1528年拆毀了原本的羅摩神廟，並以神廟的建材在原址上蓋了一座清真寺；1992年，極端印度教徒破壞了這座清真寺，造成逾2000人喪生的宗教衝突，這片土地的所有權也陷入爭議。

2019年，印度最高法院依據考古機構提出的證據，判決土地歸予印度政府，並允許印度教徒興建廟宇，但同時也指示印度政府在附近撥出一塊地給穆斯林團體，讓他們可以重建清真寺。

為了慶祝羅摩神凱旋回歸阿尤德亞，全印度各地廟宇這幾天張燈結綵、盛大慶祝，全印度主要城市多數政府單位及商家今天休假1天，讓印度教徒可以參與相關宗教儀式。

印度政府也翻修了阿尤德亞的火車站，並且興建了一座國際機場，方便信徒前來朝聖。當地穆斯林則擔憂，隨著朝聖者的增加，恐怕會有激進分子騷擾他們。

數以萬計的信徒今天湧入阿尤德亞，為避免發生宗教衝突或恐怖攻擊，印度政府加強保安工作，包括部署特別行動隊、狙擊手、訊號干擾車與反地雷無人機，市區還安裝了1萬台具人工智慧功能的監視器。

反對人士認為，執政的印度人民黨（BJP）正利用宗教來操弄政治槓桿，以贏得即將到來的全國大選；支持者則稱，政府正透過宗教信仰來凝聚印度教徒，振興民族意識，並非壞事。

印度 人工智慧

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