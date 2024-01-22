我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

搶救低生育率 南韓提高育兒金援 0到7歲至少可領2960萬韓元

中央社／首爾22日專電
為搶救不斷降低的生育率，南韓政府擴大育兒金援，今年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元。（聯合報資料照／記者 賴昀岫攝影）
為搶救不斷降低的生育率，南韓政府擴大育兒金援，今年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元。（聯合報資料照／記者 賴昀岫攝影）

為搶救不斷降低的生育率，南韓政府擴大育兒金援，今年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，累計至少能獲2960萬韓元（約2.2萬美元）。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據南韓低生育、高齡社會委員會統計，今年起出生的嬰兒，每一名在0到7歲期間可獲得的兒童津貼、父母津貼與新生兒津貼等補助，部分金額大幅提高，希望藉此鼓勵生育。

新生兒津貼是針對養育新生兒提供的現金支援，第一胎可一次申領200萬韓元，第二胎以上補助今年起從原本的200萬韓元增至300萬韓元，可用於月子中心、育兒用品、醫療費及餐飲花費。

父母津貼是在孩子0到1歲間發放，從0歲每月70萬、1歲每月35萬韓元，增至0歲每月100萬、1歲每月50萬韓元，共計可領1800萬韓元；兒童津貼則是在孩子0到7歲間每月發放的10萬韓元現金補助，累計8年間可領960萬韓元。

也就是說，南韓新手爸媽今年若迎來第一個孩子，8年內至少可獲2960萬韓元補助；若小孩上幼兒園等，依教育機構及家庭狀況不同，還能另外申請養育補助等津貼。

根據規定，這些津貼必須由當事人申請後才會發放，父母津貼必須在孩子出生後60天內申請，才能拿到包含出生當月份的全額津貼，超過60天後僅能從申請當月開始請領。

南韓專家看好這類實質的經濟補助措施可能為生育率帶來正面影響，但仍認為有必要簡化申請程序。首爾大學經濟學系教授李哲熙（音譯）建議，應多利用網路、橫幅海報宣傳相關訊息，並提供可簡便確認相關政策、提出申請的平台。

南韓 醫療費

上一則

日皇獨生女愛子將畢業 預計在日本紅十字會工作

下一則

位於宗教風暴中心…印度羅摩神廟開光 穆斯林憂新一波宗教衝突

延伸閱讀

不叫泡菜了 南韓「辛奇」出口量逾4.4萬噸 日美成最大客戶

不叫泡菜了 南韓「辛奇」出口量逾4.4萬噸 日美成最大客戶
高雄2大3小陳屍一張床 雙方父母悲認屍疑這原因釀憾事

高雄2大3小陳屍一張床 雙方父母悲認屍疑這原因釀憾事
北韓聲稱測試水下核武 南韓：可能是假消息

北韓聲稱測試水下核武 南韓：可能是假消息
赴韓旅遊注意保暖 南韓22日氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下

赴韓旅遊注意保暖 南韓22日氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下

熱門新聞

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開