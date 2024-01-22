德極右翼密謀驅逐移民 140萬人上街抗議

德國極右翼「另類選擇黨」（AfD）討論大規模驅逐移民的細節經披露後，抗議活動主辦單位指出，周末期間共超過140萬人聚集抗議。（美聯社）

德國 極右翼「德國另類選擇黨」討論大規模驅逐移民 的細節經披露後，抗議活動主辦單位指出，德國各地於周末期間有超過140萬人參與反對該黨的示威活動。

中央社引述法新社報導，光是19日至21日期間就有約100座城巿出現抗議活動。運動組織網絡Campact及運動團體「周五為未來而戰」（Fridays for Future）估計，有超過140萬人走上街頭，傳達「反德國另類選擇黨（AfD）的訊息」。

Campact和周五為未來而戰在聯合聲明中指出：「光是這個星期日，就有約40座城巿出現針對德國另類選擇黨和德國社會右傾趨勢的抗議。」

慕尼黑（Munich）21日參與示威的群眾人數太多，主辦單位基於安全理由被迫取消原先規畫的遊行，要求群眾解散。當地警方表示，約10萬人參加這場抗議，比原先登記參加人數多了3倍。

據柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）引述警方公布的數字，柏林今晚有大約10萬人聚集巿中心抗議。

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。此事經披露後，引發一波反對此一極右翼政黨的動員。

參與相關討論的包括奧地利「認同運動」（Identitarian Movement）領軍人物塞爾納（Martin Sellner）。此一右翼極端意識形態認同「大取代」（great replacement）陰謀論，宣稱有一個由非白人移民取代土生土長白種歐洲人的陰謀存在著。

不過，德國擬修改國籍法，縮短入籍所需年限，將入籍年期由目前的八年縮短到五年，以及所有入籍的外國人都可以申請維持雙重國籍，希望可以吸引更多海外人才。

德國之聲報導，新的國籍法將讓有收入可維持生活所需的人未來在五年後即可申請德國護照，如果有特殊的融合貢獻，比如參加志願消防隊的工作，最快三年內就可以入籍。

新的內容還有，入籍者不單需要宣誓認同德國基本法所規定的自由民主基本秩序，也要認同「德國納粹 非法統治所帶來的特殊歷史責任及其後果，特別是保護猶太人的生活。」