哈瑪斯提撤軍換人質 以色列拒絕投降條件
以色列總理內唐亞胡21日表示，他拒絕巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯以結束戰爭來換取釋放加薩人質的要求。哈瑪斯21日公布報告，去年突襲以色列是「必要作為」，但也首度坦承突襲期間發生一些「過失」。
中央社引述法新社報導，哈瑪斯針對去年10月7日的突襲發表16頁報告，稱突襲是對抗以色列占領加薩的必要作為，但也坦承，由於以色列安全和軍事體系迅速崩潰，及與加薩接壤的邊境地區陷入混亂，「發生了一些過失」。報告指出，「若有針對平民情事，那是在對抗占領軍過程中意外發生的…在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。」
哈瑪斯的公開報告首度以英文和阿拉伯文發表，為了去年10月7日突破加薩走廊軍事化邊界發動突襲的正當性做辯護。哈瑪斯在文件中敦促「以色列立即停止對加薩侵略、立即停止針對全體加薩人民所犯罪行和種族清洗」。
此外，哈瑪斯要求結束戰爭，要求以色列從加薩撤軍、釋放所有兇手，換取以色列人質獲釋，但內唐亞胡已經拒絕。
路透報導，內唐亞胡說，「窮凶極惡哈瑪斯所提投降條件，我予以完全拒絕」。內唐亞胡表示，「如果我們接受，我們軍人就徒勞無功。如果我們接受，我們就無法保證我們公民安全。」
美國總統拜登19日和內唐亞胡19日再度通話，結束後拜登稱內唐亞胡未對各種形式的兩國方案一概拒絕，有信心在內唐亞胡執政下實現兩國方案，隨後內唐亞胡辦公室卻發稿打臉。內唐亞胡21日說：「多年以來，我堅持阻止建立會對以色列構成生存威脅的巴勒斯坦國。」
同樣支持兩國方案的英國，其國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，內唐亞胡「令人失望」不支持巴勒斯坦建國的想法「令人失望」。
英國影子外交大臣拉米（David Lammy）也對內唐亞胡表示強烈譴責，「以色列總理拒絕巴勒斯坦建國，在倫理和實務上都是錯誤的，同時危害了巴勒斯坦人和以色列人的利益。」英國政府描述對內唐亞胡的評論「令人感到失望」。
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