哈瑪斯提撤軍換人質 以色列拒絕投降條件

以色列民眾在總理內唐亞胡住家附近，要求幫助被哈瑪斯俘虜的人質回家。（路透）

以色列 總理內唐亞胡21日表示，他拒絕巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 以結束戰爭來換取釋放加薩 人質的要求。哈瑪斯21日公布報告，去年突襲以色列是「必要作為」，但也首度坦承突襲期間發生一些「過失」。

中央社引述法新社報導，哈瑪斯針對去年10月7日的突襲發表16頁報告，稱突襲是對抗以色列占領加薩的必要作為，但也坦承，由於以色列安全和軍事體系迅速崩潰，及與加薩接壤的邊境地區陷入混亂，「發生了一些過失」。報告指出，「若有針對平民情事，那是在對抗占領軍過程中意外發生的…在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。」

以色列總理內唐亞胡堅持戰後維持對加薩的控制，打臉拜登稱有信心實現巴勒斯坦獨立建國可能。（路透）

哈瑪斯的公開報告首度以英文和阿拉伯文發表，為了去年10月7日突破加薩走廊軍事化邊界發動突襲的正當性做辯護。哈瑪斯在文件中敦促「以色列立即停止對加薩侵略、立即停止針對全體加薩人民所犯罪行和種族清洗」。

此外，哈瑪斯要求結束戰爭，要求以色列從加薩撤軍、釋放所有兇手，換取以色列人質獲釋，但內唐亞胡已經拒絕。

路透報導，內唐亞胡說，「窮凶極惡哈瑪斯所提投降條件，我予以完全拒絕」。內唐亞胡表示，「如果我們接受，我們軍人就徒勞無功。如果我們接受，我們就無法保證我們公民安全。」

美國總統拜登19日和內唐亞胡19日再度通話，結束後拜登稱內唐亞胡未對各種形式的兩國方案一概拒絕，有信心在內唐亞胡執政下實現兩國方案，隨後內唐亞胡辦公室卻發稿打臉。內唐亞胡21日說：「多年以來，我堅持阻止建立會對以色列構成生存威脅的巴勒斯坦國。」

同樣支持兩國方案的英國，其國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，內唐亞胡「令人失望」不支持巴勒斯坦建國的想法「令人失望」。

英國影子外交大臣拉米（David Lammy）也對內唐亞胡表示強烈譴責，「以色列總理拒絕巴勒斯坦建國，在倫理和實務上都是錯誤的，同時危害了巴勒斯坦人和以色列人的利益。」英國政府描述對內唐亞胡的評論「令人感到失望」。