去年近6千例創高 西班牙器捐手術冠全球

西班牙2023年器官移植數目總計高達5861例，平均每天進行16例器捐手術，連續32年位居全球器捐手術的領先地位；示意圖。（路透）

西班牙2023年器官移植數目總計高達5861例，平均每天進行16例器捐手術，相當於每百萬居民中有122.1例，打破疫情 前的歷史最高紀錄，連續32年位居全球器捐手術的領先地位。

中央社引述西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，隸屬於西班牙衛生部的全國器官移植組織（Organización Nacional de Trasplantes，ONT）統計，2023年西班牙各種器官的移植手術都有成長，總計5861例，包括3688例腎臟移植、1262例肝臟移植、479例肺移植、325例心臟移植、100例胰臟移植、7例腸移植等。

2023年期間，西班牙每百萬居民中有122.1例器官移植，超越疫情前2019年的歷史最高紀錄115.9例，比2022年上升9%。

在器官捐贈方面，2023年期間，西班牙共有2346人捐贈器官，人數超越疫情前2019年的歷史最高紀錄2302人，相當於每百萬居民中有48.9名器官捐贈者，比2022年增加7%。

西班牙衛生部長賈西亞（Monica García）表示，這些數據「再次證明了西班牙器官移植系統的成功，不僅作為全球典範，也是全國社會凝聚力的支柱，當然也反映出我們的社會對於團結的價值、拯救人命與改善生命的堅定承諾」。

針對2023年創下的歷史新高點，全國器官移植組織也在社群媒體 X上感謝捐贈者、家屬、以及專業的醫護人員。

西班牙與美國同居全球器官捐贈和移植的領先地位。就器官移植來看，2022年期間，西班牙每百萬居民中有115.31例器官移植，比例僅次於美國的130.65例。

若就器官捐贈來看，2022年期間，西班牙每百萬居民中有46.3名器官捐贈者，比例高於美國的44.5名，遠高於歐盟平均的20.9名、鄰國法國的25.8名、義大利 的25名，更遙遙領先德國的10.4名。