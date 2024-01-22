內唐亞胡拒撤兵換人質 哈瑪斯官員：人質沒機會獲釋了

以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。（路透）

英國衛報和路透報導，以色列 總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯 要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩 等換取釋放人質的條件後，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。

哈瑪斯稍早向以色列提議，國防軍全面撤兵並由哈瑪斯持續統治加薩，以此換取釋放所有人質。

不過提案遭內唐亞胡回絕，「哈瑪斯要求結束戰爭、撤軍和釋放所有殺人凶手換取人質獲釋……一旦我們接受，國防軍的努力便徒勞無功。一旦我們接受，國家就無法保障人民安全，我徹底拒絕窮凶惡極的哈瑪斯所提的投降條件」。

哈瑪斯官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）回應，以色列拒絕終止武力侵略加薩，「意味著〔以色列〕人質沒有機會被釋放」。

隨著以巴衝突進入三個多月，內唐亞胡面臨來自國內和國際社會要求解救人質的壓力越來越大。

人質家屬在21日晚間聚集內唐亞胡在耶路撒冷的住宅外示威，倡議組織「人質和失蹤家屬論壇」（Hostages and Missing Families Forum）表示抗議將持續到「總理同意釋放人質的提議」，另外發聲明要求內唐亞胡「明確宣告不會放棄平民、士兵和10月7日遇襲被俘的人質」，「假如總理打算犧牲人質，他應該拿出領導風範，開誠布公向大眾說明自己的立場」。

去年11月，在美國、卡達和埃及斡旋下，成功讓100名人質交換240名遭關押的巴勒斯坦人；此後各方多次協商釋放人質均不了了之，目前估計仍有136人遭俘。