我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

內唐亞胡拒撤兵換人質 哈瑪斯官員：人質沒機會獲釋了

編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。（路透）
以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。（路透）

英國衛報和路透報導，以色列總理內唐亞胡21日拒絕哈瑪斯要求全面撤兵、維持哈瑪斯統治加薩等換取釋放人質的條件後，哈瑪斯官員稱此舉意味著人質以後將「沒有機會」獲釋。

哈瑪斯稍早向以色列提議，國防軍全面撤兵並由哈瑪斯持續統治加薩，以此換取釋放所有人質。

不過提案遭內唐亞胡回絕，「哈瑪斯要求結束戰爭、撤軍和釋放所有殺人凶手換取人質獲釋……一旦我們接受，國防軍的努力便徒勞無功。一旦我們接受，國家就無法保障人民安全，我徹底拒絕窮凶惡極的哈瑪斯所提的投降條件」。

哈瑪斯官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）回應，以色列拒絕終止武力侵略加薩，「意味著〔以色列〕人質沒有機會被釋放」。

隨著以巴衝突進入三個多月，內唐亞胡面臨來自國內和國際社會要求解救人質的壓力越來越大。

人質家屬在21日晚間聚集內唐亞胡在耶路撒冷的住宅外示威，倡議組織「人質和失蹤家屬論壇」（Hostages and Missing Families Forum）表示抗議將持續到「總理同意釋放人質的提議」，另外發聲明要求內唐亞胡「明確宣告不會放棄平民、士兵和10月7日遇襲被俘的人質」，「假如總理打算犧牲人質，他應該拿出領導風範，開誠布公向大眾說明自己的立場」。

去年11月，在美國、卡達和埃及斡旋下，成功讓100名人質交換240名遭關押的巴勒斯坦人；此後各方多次協商釋放人質均不了了之，目前估計仍有136人遭俘。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

哈瑪斯提撤軍換人質 以色列拒絕投降條件

延伸閱讀

距殲滅差得遠 美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

距殲滅差得遠 美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月
哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」

哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」
哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失

哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失
拜登：內唐亞胡未拒絕兩國方案 內唐亞胡：沒有巴勒斯坦建國空間

拜登：內唐亞胡未拒絕兩國方案 內唐亞胡：沒有巴勒斯坦建國空間

熱門新聞

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭